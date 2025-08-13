PSG - Tottenham, en directo hoy: alineaciones, goles y resultado de la final de la Supercopa de Europa, en vivo

Un PSG sin pretemporada

Los parisinos dirigidos por un viejo conocido azulgrana como es Luis Enrique llegan a esta contienda sin apenas haber realizado partido de pretemporada. El PSG llegó a la final del Mundial de Clubes, en la que cayó derrotado por el Chelsea (3-0), y no logró hacerse con ese galardón pese a ser uno de los mejores equipos del continente europeo. Arranca la temporada de forma oficial para ellos y qué mejor manera que hacerlo añadiendo un nuevo título a su palmarés.