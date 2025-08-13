En directo SPORT
SUPERCOPA DE EUROPA
PSG - Tottenham, en directo hoy: alineaciones, goles y resultado de la final de la Supercopa de Europa, en vivo
Luis Enrique y Thoms Frank, cara a cara en Udine para empezar la temporada con un título
Xavi Turu
¡El Stadio Friuli ya ruge!
Los 22 protagonistas salen al terreno de juego. Saludos, sorteo, fotografías protocolarias y en nada y menos empieza a rodar el balón. Los capitanes de los respectivos equipos salen con el trofeo de la Champions League y el trofeo de la Europa League, respectivamente.
¡Esto ya empieza!
Han empezado los actos previos a esta final. Se ven dos grandes banderas con los escudos de los dos equipos. En nada saltan los protagonistas al verde.
El PSG no estará solo
La hinchada francesa se ha desplazado hasta Italia para dar el apoyo moral a los suyos y que estos se sientan 'como en casa'.
Menos de 15 minutos para que esto arranque
Os dejamos con algunas imágenes de los dos participantes de esta gran final sobre el terreno de juego.
Calentamiento
Locales y visitantes ya se han vestido de corto para realizar los ejercicios previos de calentamiento antes del partido. Ambiente de gala para ver esta final en el Stadio Friuli.
Los vestuarios ya están listos
Menos de media hora para que empiece el partido y los vestuarios de los parisinos e ingleses ya están preparados para esta gran final de la Supercopa de Europa.
Un Tottenham con nuevos aires
El equipo inglés llega a este partido tras la incorporación del nuevo técnico, Thomas Frank. La pretemporada de los Spurs no ha sido muy positiva en cuanto a resultados sobre el terreno de juego, aunque desde el club esperan que el nuevo mister danés pueda llevar a buen puerto al equipo en la Premier. Veremos cómo arranca la temporada para ellos en un difícil partido ante el todopoderoso PSG de Luis Enrique.
Un PSG sin pretemporada
Los parisinos dirigidos por un viejo conocido azulgrana como es Luis Enrique llegan a esta contienda sin apenas haber realizado partido de pretemporada. El PSG llegó a la final del Mundial de Clubes, en la que cayó derrotado por el Chelsea (3-0), y no logró hacerse con ese galardón pese a ser uno de los mejores equipos del continente europeo. Arranca la temporada de forma oficial para ellos y qué mejor manera que hacerlo añadiendo un nuevo título a su palmarés.
El deseo
Franceses e ingleses buscarán llevarse este trofeo, el más preciado, el que ambos conjuntos desean y donde se espera ver un partido intenso para empezar a arrancar con los partidos oficiales de esta nueva temporada 2025/26. A las 21 horas empezará a rodar el esférico.
¡XI para los Spurs!
El conjunto inglés empieza esta final con Vicario; Porro, Danso, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr, Bentancur; Richarlison y Kudus.
