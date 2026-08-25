El PSG, en la recta final del mercado con dos operaciones entre manos: el Liverpool llama a la puerta por Barcola y Mbaye

A pocos días de que el mercado de fichajes se cierre, podrían producirse movimientos de última hora en la plantilla del Paris Saint-Germain. Y es que existe un fuerte interés del Liverpool por hacerse con Bradley Barcola, pero el precio que ha puesto el PSG por el delantero es muy elevado.

Ambas partes están negociando para llegar a un acuerdo antes de que finalmente se cierre el mercado. Antes del debut de los 'bleus' en su primer partido de la temporada ante el Rennes, fue el propio consejero deportivo del club, Luis Campos, quien dejó caer que, tanto en cuanto a llegadas como a salidas, el "mercado está abierto".

El club parisino estaría dispuesto a dejar marchar a Barcola por una cantidad cercana a los 115 millones de euros, según ha informado 'L'Équipe'. A pesar de que el delantero es una de las prioridades de los 'reds', sobre todo después de la salida de Mohamed Salah, es un precio que el Liverpool espera que se rebaje.

Lo compraron por 45 millones y piden más del doble

El PSG quiere vender a Barcola por más del doble de lo que le costó cuando lo fichó del Olympique de Lyon por 45 millones de euros más variables en agosto de 2023. Si finalmente se mantiene esa cifra, este movimiento se convertiría en el nuevo récord de venta de un jugador de la Ligue 1 a un club extranjero.

Tal y como ha explicado 'AS', Barcola no está siendo convocado por el PSG mientras se resuelve su futuro, ya que Luis Enrique ha dejado claro que solo quiere jugadores que estén plenamente comprometidos con el proyecto parisino.

Dado que de momento no hay un acuerdo, se espera que la operación no se resuelva hasta los últimos días del mercado.

A pesar de esta incertidumbre sobre el destino final de Barcola, Luis Enrique está satisfecho con las operaciones que se han gestionado en este mercado estival. "Creo que hemos hecho un mercado muy bueno y seguimos abiertos a diferentes posibilidades", dijo en rueda de prensa.

El Liverpool también es el pretendiente de Ibrahim Mbaye

El Liverpool no solo tiene el ojo puesto en Barcola, sino también en Mbaye, tal y como confirmaba Campos: "Es importante defender al PSG y a la institución. Han hablado de Bradley Barcola y Ibrahim Mbaye, veremos qué pasa. Es así todos los años".

Ibrahim Mbaye, de tan solo 18 años, está en una situación diferente a la de Barcola. La intención del Liverpool es hacer esta operación como algo conjunto. Pero esta petición fue rechazada por el PSG, que exigió que se llevaran a cabo dos negociaciones independientes.

Lo mismo que con Donnarumma

En vista de que este 2x1 no ha convencido al club parisino, según informa 'L'Équipe', Mbaye se estaría alejando del Liverpool y estaría negociando con otro club, aunque todavía no se conoce cuál. Lo que está claro es que el PSG lo venderá al mejor postor.

"Les recuerdo lo que ocurrió el año pasado con Gigio Donnarumma", quien se marchó al Manchester City en septiembre. Una fecha tardía para una operación así. Ya en ese momento, Luis Enrique dejó de convocar a Donnarumma ante su posible salida, un patrón que 'Lucho' ha repetido ahora.

Con nada asegurado todavía, la puerta del PSG también está abierta para algún jugador que encaje en la estructura de Luis Enrique, quien está en busca de talento joven. "Este mercado no ha terminado en absoluto, está abierto. Incluso en cuanto a las llegadas, si encontramos una buena oportunidad, lo haremos", explicaba el consejero del club.

Adil Hamdani, la baza de 'Lucho'

"Estamos preparando el futuro", y esa frase apunta a Adil Hamdani, una opción que, según el diario francés, está sobre la mesa del PSG. El joven de 17 años sería la baza de Luis Enrique para cubrir la marcha de Mbaye, después de que no lograran fichar al joven del Montpellier Laciné Megnan-Pavé.

Con el objetivo de "anticipar necesidades futuras", el PSG no ha cerrado su equipo de forma definitiva. Teniendo en cuenta que suelen tener la mirada puesta en el tipo de jugador que todavía "no ha explotado" y con el hándicap de hacerlo "por la mitad de precio".