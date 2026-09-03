El PSG quiere renovar a una de sus grandes estrellas

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique es uno los proyectos más consolidados de Europa, al haberse proclamado bicampeón de Europa tras haber conquistado la UEFA Champions League de manera consecutiva tanto en la temporada 2024-2025 como en la campaña 2025-2026, después de haber superado al Arsenal en la tanda de penaltis en la gran final.

Así, independientemente de haber reforzado su equipo con las incorporaciones de Ferran Torres, Mika Godts, Lucas Digne, Magnes Akliouche y Khalil Ayari, uno de sus grandes objetivos para mantener el bloque sería renovar el contrato de una de sus grandes estrellas: Kvicha Kvaratskhelia.

El PSG le ofrece un nuevo contrato

El conjunto parisino destaca principalmente por su gran pegada arriba, gracias al buen rendimiento de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, además del fondo de armario que le aportaban el pasado curso piezas como Bradley Barcola, Gonçalo Ramos o Mbaye y que ahora aportarán los fichajes de Akliouche, incorporado del Mónaco por 50 kilos; Ferran Torres, fichado del Barça por 48,5 millones de euros, y Mika Godts, el cual llega procedente del Ajax por 45 millones.

Más allá del debate de quien debe considerarse el futbolista más importante de 'les Parisiens', la relevancia del extremo georgiano queda fuera de toda duda, puesto que ha sido uno de los jugadores que más han ayudado a los franceses a ganar sus dos primeras Copas de Europa. Desde que fichara por el Paris Saint-Germain en enero de 2025 procedente del Nápoles a cambio de unos 70 millones de euros, ha logrado destacar en la capital gala y volverse una de las primeras espadas.

Kvaratskhelia abrió el marcador para esta final / @PSG_espanol

Sin ir más lejos, en la campaña 25-26 marcó 19 goles y repartió 10 asistencias en 48 encuentros disputados, además de ganar Supercopa de Francia, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental, Ligue One y UEFA Champions League, tras ya haber conquistado el triplete y la Supercopa Francesa en su primera campaña como parisino. Incluso, su inicio de 26-27 también ha sido positivo, siendo clave en la consecución de una nueva Supercopa de Europa, aun cuando no pudo evitar la derrota en el Trophée des Champions.

Ahora, según se informa desde Francia, el Paris Saint-Germain le ha ofrecido un nuevo contrato, ya que el jugador es muy valorado tanto por sus actuaciones como por su importancia en el vestuario, con el equipo de Luis Enrique decidido a convertirlo en uno de los pilares clave de su proyecto a medio y largo plazo.