El PSG quiere fichar a 'otro' Dro

La búsqueda de talento joven es uno de los grandes retos del fútbol actual. Fichar a un jugador a bajo coste y conseguir que 'explote' en tu equipo es el principal reto ahora de las oficinas de 'scouting' en los principales equipos de Europa. Nombres como Lamine Yamal, Désiré Doué, Lennart Karl, Nico Paz, Kenan Yildiz o Kendry Páez son solo algunos de los jóvenes cracks que ya han irrumpido en el panorama del balompié mundial, pero uno de los principales ejemplos de la apuesta por talento precoz ha sido la que ha hecho el PSG por Dro Fernández, canterano del FC Barcelona por el que el equipo parisino ha desembolsado ocho millones de euros.

Ahora, parece que esto se ha convertido en una de las filosofías del club tras la salida de Kylian Mbappé y las inversiones millonarias en otras estrellas que no acabaron de cuajar. Tal y como avanzó el periodista Nicolo Schira, el club francés ha puesto su ojo sobre el joven jugador griego Christos Mouzakitis, actualmente en el Olympiacos de José Luis Mendilibar.

El futbolista de 19 años, elegido 'Golden Boy Web' de 2025 (una encuesta online de Tuttosport paralela al premio real, que fue a parar a manos de Doué), lleva un tiempo en las informes de Luis Campos, y es que también ha levantado ya el interés de clubes como el Real Madrid, así como otros de la Premier League.

Tal y como apunta la misma información, el futbolista ya ha sido avalado por Luis Enrique por su explosividad y visión, y se trata de un perfil que en el club recuerda a Vitinha, con dinamismo y siendo un centrocampista talentoso de área a área. El jugador del Pireo causa sensación en el Parque de los Príncipes y es uno de los objetivos del club a largo plazo.

Aun así, parece que Mouzakitis no saldría tan barato como Dro. El Olympiacos, según Spor Time Greece, estaría pidiendo entre 30 y 40 millones de euros para dejarlo salir este verano, aunque su valoración actualmente está en unos 25 millones de euros. El joven futbolista tiene contrato con el conjunto griego hasta 2029.