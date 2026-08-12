El PSG quiere el Balón de Oro: "Yo votaría para un jugador del París"

Lo decía hace unos días la organización del Balón de Oro: "Ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro. El galardón reconoce al mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial". Habrá debate este mes de octubre, cuando se acerque la gran gala, esta ocasión en Londres por primera vez en la historia. El de 2026 se espera que sea uno de los balones de oro más reñidos de los últimos tiempos.

Y desde Francia ya se hace campaña para que el trofeo se quede en 'casa'. Tanto Luis Enrique, como Vitinha y Marquinhos en la previa de la Supercopa de Europa han puesto nombres de sus compañeros sobre la mesa para que sean candidatos al esférico dorado: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé.

"Hay muchos jugadores que lo pueden ganar este año. En mi opinión creo que lo tiene que ganar un jugador del PSG. Ya sea Kvara, Dembélé o Fabián. Kvara tras su campaña en la Champions League, Ousmane tras su temporada increíble, o Fabián, que lo ganó todo... Para mí sería entre estos tres jugadores. Hay otros candidatos como Kane o Mbappé, pero yo votaría para un jugador del PSG", dijo Vitinha en rueda de prensa.

Antes, en el entrenamiento del PSG, el técnico, Luis Enrique, también puso sobre la mesa su favorito. “Fabi ha ganado: Mundial, hace dos años la Eurocopa, la Champions ‘back to back’, Nations League… ¡Balón de Oro! ¡Balón de Oro seguro!”, decía el asturiano.

Algo con lo que concuerda Marquinhos: "Falta el Balón de Oro (para Fabián) y ya está".

Entre ellos, otro de los nombres que más fuerza coge es el de Khvicha Kvaratskhelia, que no jugó el mundial con su selección. Hace tiempo que no juega y tiene ganas de estar aquí. Igual un poco más que todos los que hemos estado en el Mundial. También quiere ganar, como todos", decía sobre él Vitinha.

"Si hace otra buena temporada será bueno para nosotros para nuestros objetivos", agregaba Marquinhos.

Dembélé, en 2025

El PSG ya fue el protagonista absoluto de la gala del Balón de Oro de 2025, con Ousmane Dembélé llevándose el principal trofeo y el equipo consiguiendo el premio al mejor equipo del año.

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No es la primera vez que el París Saint-Germain está en lo alto del escenario del Théâtre du Châtelet de París. Leo Messi conquistó su séptimo galardón en 2021 por su temporada en el FC Barcelona, pero lo recibió ya siendo jugador parisino.