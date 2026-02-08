PSG - Olympique de Marsella, en directo hoy: partido de la Ligue 1, en vivo

Directo SPORT
Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella disputan 'Le Classique' en el Parque de los Príncipes
PSG (1-0) Marsella l Min 32
¡Sigue apretando el PSG! Gran incursión de Mendes por la banda izquierda del área concencando con un gran centro con Doué quién disparó raso cryzado y abajo que Jeffrey consigue mandar a saque de esquina
PSG (1-0) Marsella l Min 31
Primera media hora de este clásico francés. El PSG mucho mejor y más cómodo en el campo que el Marsella.
PSG (1-0) Marsella l Min 30
Buena combinacióne entre Greenwood y Timber quién intentó un disparo con la derecha pero se fue demasiado desviado.
PSG (1-0) Marsella l Min 29
Muy activo Ousmane por las bandas. Creando mucho peligro el actual Balón de Oro.
PSG (1-0) Marsella l Min 26
Lo intentó Greenwood en el interior del área del PSG pero su disparo fue bloqueado por Marquinhos. No está fino el Marsella en ataque. Le está costando mucho correr y encontrar espacios.
PSG (1-0) Marsella l Min 22
Jugada anulada del PSG. Gran acción de Barcola que envió el balón al palo.
PSG (1-0) Marsella l Min 19
¡Lo intentó Dembélé con un buen centro con su pierna izquierda pero no encontró rematador en el segundo palo!
PSG (1-0) Marsella l Min 18
¡Safonov salva al PSG! Gran remate de Gouiri con la derecha pero el portero local salvó a su equipo con una gran parada.
PSG (1-0) Marsella l Min 17
El PSG atacando mucho por las bandas con pases largos. Los visitantes no consiguen hacer efectiva su presión arriba en la salida de balón del PSG.
PSG (1-0) Marsella l Min 15
Gran contraataque de los locales con un gran desmarque de Mendes que se la puso perfectamente para que Ousmane consiga su sexto gol de la temporada en la Ligue 1
