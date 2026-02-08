Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia - Real MadridDónde ver Valencia - Real MadridAlineación Real Madrid hoyClasificación LaLigaBarça - Bàsquet GironaDUX Logroño - BarcelonaLaporta SuperligaBota de OroClasificación Volta Comunitat ValencianaEvenepoelTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin
Directo SPORT

Directo SPORT

LIGUE 1

PSG - Olympique de Marsella, en directo hoy: partido de la Ligue 1, en vivo

Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella disputan 'Le Classique' en el Parque de los Príncipes

Vitinha, autor del 1-0 ante el Newcastle

Vitinha, autor del 1-0 ante el Newcastle / AP

Sergi Bescós I Lázaro

Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL