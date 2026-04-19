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LIGUE 1

PSG - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Ligue 1, en vivo hoy

Sigue en directo el partido en el Parque de los Príncipes

Luis Enrique, en Anfield

Luis Enrique, en Anfield / ADAM VAUGHAN / EFE

Albert Miranda

El Paris Saint-Germain, semifinalista de la Champions League, recibe al Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes en la jornada 30 de la Ligue 1 McDonald's.

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