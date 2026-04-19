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LIGUE 1
PSG - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Ligue 1, en vivo hoy
Sigue en directo el partido en el Parque de los Príncipes
Albert Miranda
El Paris Saint-Germain, semifinalista de la Champions League, recibe al Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes en la jornada 30 de la Ligue 1 McDonald's.
PSG - Lyon | 0-2 28'
¡LA QUE HA TENIDOOOOO BARCOLAAAAAAAAAA!
PSG - Lyon | 0-2 28'
Segundo remate a puerta del PSG. Ha sido a través de un cabezazo de Gonçalo Ramos.
PSG - Lyon | 0-2 27'
¡PERO DOUÉ POR FAVOR! ¡Qué detalle de la joya francesa en el área del Lyon! Elástica entre dos defensores, pero cayó al suelo. No hubo nada punible.
PSG - Lyon | 0-2 26'
¡A punto de anotar el PSG! Buena jugada combinada que acabo con un pase de la muerte de cabeza de Gonçalo Ramos, pero no encontró rematador.
PSG - Lyon | 0-2 24'
El PSG está teniendo la posesión y el control del partido, pero no está asustando al LYON. De hecho, Greif solo ha tenido que hacer una parada a un disparo de Beraldo. En cambio, el Lyon está siendo efectivo y vertical. Vaya dupla entre Moreira y Endrick.
PSG - Lyon | 0-2 21'
El recital que está dando Endrick es de enmarcar. Hasta el momento, gol y asistencia.
PSG - Lyon | 0-2 19'
Tras la salida de un córner a favor del PSG, el despeje le cayó a Endrick y este puso a correr a Moreira. El extremo de Lyon se fue contra Sefanov y definió a la mil maravillas. 0-2 en el parque de los príncipes...
PSG - Lyon | 0-1 19'
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEEEEE MOREEEEEIRAAAAAA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEEEEEEEEEEEEL LYOOOOOOOOOOOOOON! ¡EL SEGUNDOOOOOOOOOOOOOO!
PSG - Lyon | 0-1 18'
Gran jugada de Gonçalo Ramos que se la cede a Beraldo y este remata a portería, pero se topa con Greif.
PSG - Lyon | 0-1 17'
¡LA HA TENIDOOOOO BERALDOOOOOO!
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