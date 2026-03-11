El PSG y Nike negocian un contrato... ¡mejor que el del Barça!

El éxito reciente del París Saint-Germain le habría garantizado embolsarse un nuevo contrato con Nike, que buscará ampliar su relación a un total de 50 años consecutivos y por un multimillonario acuerdo que seguiría llenando las arcas del club.

A poco más de la mitad del último contrato que firmaron Nike y el PSG en 2019, la empresa estadounidense y el club parisino han avanzado en negociaciones para prolongar su contrato hasta 2039, siete años más de la actual fecha de terminación, fijada en 2032; como reportan fuentes cercanas al medio Sportico.

Dicho acuerdo garantiza al PSG un ingreso de €80 millones por temporada, siendo únicamente superado por los acuerdos de Adidas con el Arsenal, Manchester United y Real Madrid; Puma con el Manchester City y el del Barcelona, también con Nike.

Quiere superar al Barça

El nuevo acuerdo entre las dos entidades podría convertirse en el mejor de la marca estadounidense, superando el que firmó con el Barça, por €1.700m a lo largo de 14 años (2038). Tomando en cuenta los éxitos del PSG y sabiendo que está planeando construir un nuevo estadio, negociar un lujoso contrato con Nike sería también el objetivo del club para mejorar el ingreso de fondos y financiar sus proyectos.

El acuerdo firmado en 2019 entre club y marca fue de súbitos €55 millones -- con el antiguo acuerdo (2013) garantizándole un estimado de €25m por temporada, según reportes. Cabe destacar que la llegada de Neymar Jr. y Mbappé en 2017, así como el dominio total del fútbol francés, propiciaron el crecimiento de la marca PSG y dieron paso al millonario acuerdo.

Aunque se desconoce cuál sería la cifra que se estaría negociando actualmente, el incremento en el contrato del Barça fue de aproximadamente €16m anuales -- de €105m a €121m, según reportes -- , sin embargo, la extensión de 14 años firmada por el Barcelona, representa el doble de tiempo por el cual firmarían Nike y PSG, lo que también facilitaría inflar un poco más el contrato.

Noticias relacionadas

Los 50 años con el PSG representan la relación más longeva de Nike con un equipo de fútbol, por lo que un contrato récord sería también una demostración de unión entre ambas entidades.