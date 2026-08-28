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LIGUE 1

El PSG, ¡multado por el estado de su césped!

La LFP le ha impuesto una sanción al club parisino de 150.000 euros por no tener el césped en condiciones al empezar la liga

CERCANIAS PARQUE DE LOS PRINCIPES

CERCANIAS PARQUE DE LOS PRINCIPES / VALENTI ENRICH / SPORT

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EFE

París

La Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) sancionó este viernes al París Saint Germain (PSG) con una multa de 150.000 euros por no tener en condiciones el césped de su estadio, el Parque de los Príncipes, para el primer partido de la competición que se debía haber jugado allí el pasado domingo.

La Comisión de Competiciones de la LFPh decidió la sanción en aplicación del artículo 501.4 del Reglamento de Competiciones que establece obligaciones sobre el estado del terreno de juego y sobre un posible estadio como alternativa, explicó el organismo en un comunicado.

El césped del estadio del PSG había sufrido todo el verano por los sucesivos episodios de canícula, como el resto del país.

El partido que se tendría que haber disputado en el Parque de los Príncipes se terminó jugando en el campo del equipo que en principio era el visitante, el Stade Rennais.

El PSG logró que la Comisión de Competiciones validara la inversión del partido de vuelta en la vigésimo tercera jornada de la liga, que de esa forma se jugará en el Parque de los Príncipes el fin de semana del 6 de marzo.

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El Stade Rennais defendía que ese encuentro se jugara también en su estadio, puesto que no era responsable de que se invirtiera el campo de la ida, y tuvo que organizarlo con carácter urgente, por lo que estimaba que dejaría de ganar unos 500.000 euros.

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