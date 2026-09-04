En directo
LIGUE 1
PSG - Mónaco, en directo: sigue el partido de la Ligue 1, en vivo hoy
Sigue en directo el PSG - Mónaco de la jornada 3 de la Ligue 1
Xavi Turu
El PSG de Luis Enrique y Ferran Torres reciben al Mónaco en el Parque de los Príncipes en la tercera joranda de la Ligue 1. Sigue el partido en directo en SPORT.
MIN. 54, PSG 1-0 MON
Cambio en el Mónaco. Se fue Vanderson y Teze.
MIN. 52, PSG 1-0 MON
Intenta estirarse el equipo del Principado, pero siguen desacertados de cara a portería también en esta segunda parte. Se prepara un doble cambio para los visitantes.
MIN. 50, PSG 1-0 MON
¡¡La ha tenido el PSG!! Potente disparo de Akliouche que pegó en la madera y por poco más la rompe, qué testarazo con la zurda. La jugada quedó finalmente anulada por fuera de juego previo de Kvaratskhelia.
MIN. 46, PSG 1-0 MON
Presión muy alta de los monegascos. Otra vez a repetir el guion del inicio de partido para los de Felipe Luis.
¡En marcha la segunda parte!
Rueda el balón de nuevo en París.
¡Descanso!
Sin tiempo para más en el Parque de los Príncipes para un PSG que domina por la mínima gracias a ese gol de Marquinhos y un Mónaco que ofreció demasiado poco en zona ofensiva.
MIN. 45+2', PSG 1-0 MON
Lo intentó Brunner para el Mónaco con un disparo muy tímido que se marchó desviado.
MIN. 45, PSG 1-0 MON
Fútbol: control de los de Luis Enrique para llegar al descanso. Se jugarán 2 minutos más en el París.
MIN. 41, PSG 1-0 MON
Muy poco en ataque para los de Felipe Luis en este primer acto.
MIN. 39, PSG 1-0 MON
Falta peligrosa para el PSG: le pegó Hakimi, pero el balón se fue directamente a la barrera.
- ¡Gabriel Jesus, fichaje sorpresa del Barça para el '9'!
- FC Barcelona - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Julián Álvarez comunica a Mateu Alemany que se queda en el Atlético de Madrid
- El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán
- Cambios en el contrato de Gabriel Jesús
- Último día del mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial