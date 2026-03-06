En directo
LIGUE 1
PSG - Mónaco, en directo: partido de la Ligue 1, hoy en vivo
Sigue en directo la jornada 25 de la Ligue 1 entre el Paris Saint Germain y el Mónaco en el Parque de los Príncipes
Xavier Zapater
El PSG quiere seguir con mano firme en esta Ligue 1 recibiendo en casa a un Mónaco que llega al Parque de los Príncipes con el objetivo de prolongar su buena racha en la competición liguera y con ganas de venganza por lo sucedido en la Champions.
