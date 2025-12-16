PSG - Flamengo: horario y dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2025 gratis por TV y en directo

PSG y Flamengo se dan cita en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar para medir sus fuerzas en la final de la Copa Intercontinental 2025. Los pupilos de Luis Enrique se enfrentan ante uno de los equipos revelación de la temporada con el objetivo de conquistar el 'sextete', hito que solo han conseguido Pep Guardiola con el Barça y Hansi Flick con el Bayern de Múnich.

El conjunto parisino se presenta en el certamen intercontinental como vigente campeón de la Champions League, título que le ha conferido el derecho de clasificarse directamente para la gran final. Más allá de la 'Orejona', el PSG ha completado una temporada prácticamente perfecta, con la derrota en la final del novedoso Mundial de Clubes como única mancha en el expediente.

Más largo ha sido el camino del Flamengo hacia la gran final, pues su condición de campeón de la Copa Libertadores no le ha eximido de disputar dos rondas previas en la Copa Intercontinental. Para poder retar al PSG, los de Filipe Luis han tenido que apear de la competición al Cruz Azul mexicano (1-2) y al Pyramids egipcio (2-0).

Danilo celebra su gol que ayudó al Flamengo a llegar a la final de la Intercontinental / Hussein Sayed

¿A qué hora es el PSG - Flamengo de la final de la Copa Intercontinental?

El partido entre PSG y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Intercontinental 2025, se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar este miércoles 17 de diciembre a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver la final de la Copa Intercontinental gratis por TV y online?

En España, la final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo se podrá ver gratis por TV y online a través de DAZN, concretamente a través de DAZN App Gratis.

Otra opción alternativa es la plataforma FIFA+, habitual en todo tipo de coberturas de coberturas internacionales en el marco de la federación.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.