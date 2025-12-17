En directo
COPA INTERCONTINENTAL
PSG - Flamengo, en directo: sigue la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Flamengo correspondiente a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA
El PSG de Luis Enrique buscará un nuevo título en la gran final de la Copa Intercontinental, donde se medirá a un Flamengo que superó en semifinales al Pyramids.
ONCE DEL FLAMENGO
Y esta es la alineación de Filipe Luís en el Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Pulgar; Gonzalo Plata, De Arrascaeta, Jorge Carrascal; y Bruno Henrique.
ONCE DEL PSG
Luis Enrique va con todo. Este es el once que presentará el PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Kang-in Lee, Doué, Kvaratskhelia. Por su parte, Dembélé -nombrado ayer mejor jugador del mundo en la gala del The Best- empezará desde el banquillo.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA. PSG y Flamengo se ven las caras en Doha (Qatar) en busca del título en un partido entre campeón de la Champions League y el de la Copa Libertadores.
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça