El PSG no falla y recupera el liderato de la Ligue 1 en el debut como titular de Dro

El PSG no falló en el Parque de los Príncipes. Tras la derrota del RC Lens ante el AS Monaco por un golazo de Ansu Fati en el tramo final del partido, el conjunto parisino recuperó el liderato de la Ligue 1 con un triunfo incontestable por 3 goles a 0 frente al FC Metz, colista de la clasificación gala.

Debut con personalidad de Dro

Una de las noticias de la noche fue el debut como titular de Pedro Fernández, 'Dro', en un once con rotaciones pensando en el partido de vuelta de los 'playoffs' de la Champions League, precisamente ante el Mónaco, aliado de los capitalinos en esta jornada.

Dro estuvo en la sala de máquinas del exseleccionador español, con timidez pero dejando algunos destellos de tener criterio con el balón, movilidad constante entre líneas y valentía para ofrecerse en la salida.

Al final, firmó una actuación sobria y madura y duró más de 1 hora sobre el campo, antes de ser sustituido por Joao Neves en el minuto 63.

El fondo del armario respondió a Luis Enrique, y Warren Zaïre-Emery fue trascendental en la base del juego del equipo.

Con Safónov de nuevo como titular, el equipo sumó su duodécima portería a cero del curso.

Golpe inmediato y control total

El partido quedó muy pronto encarrilado. A los tres minutos, Désiré Doué definió con sutileza ante Jonathan Fischer tras una acción iniciada desde atrás.

Bradley Barcola amplió la ventaja antes del descanso con un cabezazo ante un Metz superado y ya en la segunda mitad, Gonçalo Ramos selló el 3-0 con un potente disparo en el 77’.