El PSG conocerá hoy su rival en la final de la Copa Intercontinental

La asimetría de la Copa Intercontinental FIFA 2025 termina hoy con la disputa de la única semifinal que enfrentará al Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores, y el Pyramids egipcio, que conquistó la Liga de Campeones de la CAF (2024/25). El encuentro se disputará este sábado en el estadio Áhmad bin Ali, en Rayán (Qatar), a partir de las 18h (horario peninsular español). El ganador de este inédito duelo se medirá el miércoles al PSG, clasificado directamente para la final como campeón de la última Champions League.

Los brasileños, dirigidos por el excolchonero Filipe Luis, entraron en acción el miércoles cuando obtuvieron un trabajado triunfo ante el Cruz Azul (1-2) con un doblete de su estrella, el '10' uruguayo De Arrascaeta.

El Mengao, que empezó la temporada en enero, mostró claros signos de agotamiento en un año muy exigente en el que ha participado en siete competiciones diferentes, de las cuales ha ganado cuatro: Supercopa do Brasil y Campeonato Carioca, en el primer semestre; y, más recientemente, un doblete con la cuarta Copa Libertadores de su historia y el Brasileirão.

El Pyramids, por su parte, disputó, antes de la fase final en Qatar, dos eliminatorias en las que se deshizo del Auckland City (Nueva Zelanda), campeón de Oceanía, y del Al Ahli (Arabia Saudí), que había ganado la Liga de Campeones asiática.

Quien estará muy atento a lo que ocurra hoy es Luis Enrique, que se ha mojado y ha indicado con qué adversario le gustaría jugarse el título. "Prefiero al Pyramids, aunque no lo conozco. Está claro que nos pueden ganar, pero si puedo elegir, mejor no jugar con el Flamengo, esto está claro", expuso el técnico asturiano en declaraciones al canal brasileño TNT Sports.

“Aún no hemos tenido tiempo para analizar en profundidad nuestros posibles rivales, pero conocemos al Flamengo. Lo vimos en el Mundial de Clubes. Es un muy buen equipo, lleno de jugadores de calidad, experimentados y con un gran entrenador... por eso, prefiero al Pyramids”, remarcó Lucho. El PSG, antes de desplazarse hacia Qatar, tendrá jornada de la Ligue 1 con la visita a Metz.

El Flamengo, que cuenta con la mejor plantilla de Sudamérica, puede hacer rotaciones. "Decidiremos nuestra formación en función de la recuperación de los futbolistas. Tenemos jugadores con más de treinta años. Nuestro rival descansó para jugar este partido y nosotros no. Tenemos que encontrar un equipo competitivo, sólido y fresco", ha indicado Filipe Luis, que espera dar minutos a Pedro, su '9', que se ha perdido la recta final de la temporada por una lesión en el brazo y, luego, unas molestias musculares.

El Pyramids, club de reciente formación que no cuenta casi con aficionados, se sacude la responsabilidad. "Este es el partido más importante de la historia del club. No pensamos en el PSG, sino que estamos centrados en derrotar al Flamengo, que es quien tiene más presión. Vamos a intentar llegar a la final, pero creo que los favoritos son ellos", asegura su entrenador, el croata Krunoslav Jurcic.