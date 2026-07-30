El PSG cierra una salida que puede acrecentar el interés por Ferran

El Paris Saint-Germain acostumbra a ser uno de los grandes agitadores de los mercados, pues, pese al reciente éxito al ganar por dos temporadas consecutivas la UEFA Champions League, los dirigidos por Luis Enrique buscan mejorar el nivel deportivo de su plantilla para continuar dominando Europa por encima de los demás clubes.

Sin embargo, para entrar hay que dejar salir primero, y en este sentido resulta primordial traspasar a un futbolista que en los dos últimos cursos no ha entrado en la dinámica de los franceses y ha debido continuar su carrera mediante cesiones a Juventus y Tottenham Hotspur: Randal Kolo Muani.

Acuerdo con la Juventus para su cesión

Tras una espectacular campaña 22/23 con la camiseta del Eintracht Frankfurt, en la cual consiguió anotar 23 goles y repartir 16 asistencias, el PSG decidió incorporarle para reforzar su delantera. No obstante, un año y medio más tarde ya quedó claro que su rendimiento no era el esperado, ya que no logró ganar protagonismo y sus discretos 11 goles en más de 50 partidos no le sirvieron para mantener su puesto en plantilla. Eso sí, con la cesión a la 'Vecchia Signora' el delantero centro revitalizó su carrera, rindiendo a gran nivel en el último tramo del curso. Así, pese a otra etapa más negativa que positiva en la pasada temporada con el Tottenham Hotspur, la Juve lo mantuvo siempre en su lista como futurible.

Ahora, después de unas negociaciones intensas entre galos y transalpinos, informa el periodista 'Nico Schira' que ya habría acuerdo por el internacional con Francia. Las cifras finales según el italiano serían un pago de cuatro millones de euros por la cesión, en una operación que incluye una obligación de compra por 34 millones de euros más 12 en variables supeditadas a que el equipo italiano logre la clasificación a competiciones europeas. Una vez se ejecute el traspaso el verano que viene, firmará una vinculación hasta 2031, con un salario de 5 millones de euros al año más bonus.

Ferran Torres besa la Copa del Mundo durante la entrega de trofeos tras la final del Mundial / EFE

Más allá del refuerzo para la plantilla del club de la Serie A, la salida de Randal Kolo Muani puede precipitar alguna de las llegadas esperadas por el PSG, que tiene como uno de los objetivos del verano incorporar a un delantero centro para sustituir a Gonçalo Ramos, el cual ha sido vendido al Milan. En este sentido, uno de los nombres que más gustan es el de Ferran Torres, delantero del FC Barcelona que termina su contrato como azulgrana en 2027. Hasta el momento, no hay negociaciones directas entre la entidad catalana y el club parisino, pese a que la renovación del valenciano se encuentre estancada y que el Barça corra el peligro de que pueda salir libre al finalizar su vinculación.