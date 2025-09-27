En directo
LIGUE 1
PSG - Auxerre, hoy en directo: partido de la Ligue 1, en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada 6 de la Ligue 1 25/26 entre el PSG de Luis Enrique, próximo rival del Barça en Champions, y el Auxerre
Sergi Bescós I Lázaro
Saltan los dos equipos al césped. ¡Esto va a empezar en nada!
Homenaje a Dembelé
Tras el final del partido de hoy, el PSG ha anunciado que habrá una celebración en forma de homenje para el reciente Balón de Oro.
¡Ya tenemos 11 local!
Este es el 11 del PSG para el partido de hoy.
El PSG en busca de una nueva victoria
Los de Luís Enrique buscan una nueva victoria para seguir en los más alto de la tabla de la Ligue 1. Tras 6 jornadas disputadas, los parisinos han conseguido 5 victorias y una derrota. Son segundos justo por detrás del O. Marseille.
¡Muy buenas noches desde el Parque de los Príncipes!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenidos al directo del partido entre el PSG y Auxerre de la Ligue 1.
