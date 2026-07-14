El PSG se 'afrancesa' con Luis Enrique

Un movimiento que, seguramente, sorprendió a más de uno: Lucas Digne fichará por el Paris Saint-Germain. El lateral izquierdo, titular con Francia duante el Mundial, regresará a la capital gala una década después de su salida rumbo a la AS Roma, donde jugó cedido antes de ser traspasado al Barcelona por unos 16 millones de euros. Tras dos temporadas como culé, puso rumbo al Everton en verano de 2018 por 20 millones. Más tarde, en enero de 2022, recaló en el Aston Villa a cambio de 30 'kilos'.

Digne, natural de Meaux, ha acordado un contrato de tres años con el doble campeón de Europa. El PSG abonará su cláusula de rescisión, inferior a 10 millones de euros, por el lateral, que firmará su contrato tras la Copa del Mundo. Será un suplente de garantías para Nuno Mendes.

Viene de varias temporadas extraordinarias en Birmingham, culminadas con la consecución de la Europa League, y se ha afianzado en el once de Deschamps desde el inicio de la fase eliminatoria, en detrimento de Théo Hernández. Será, pues, el encargado de - intentar- frenar a Lamine Yamal hoy en Dallas (21:00h CET).

Luis Enrique dirigió a Lucas Digne en el Barça / EFE

"Es el fin del bling-bling"

Su llegada coincide con la 'afrancesación' que Luis Enrique ha impulsado desde su aterrizaje en París. No es casualidad que, allá por junio de 2023, apenas un par de meses antes de la contratación del técnico asturiano, Nasser Al-Khelaïfi pronunciara las siguientes palabras tras la renovación de Kylian Mbappé: "Es el fin del bling-bling". Es decir, se acabaron los lujos y el exceso de glamour.

Era el punto de partida de una nueva era. El PSG dejaba atrás la idea de construir un equipo alrededor de una constelación de estrellas para apostar por un colectivo. La salida de Mbappé fue un movimiento ajeno a Luis Enrique, pero terminó encajando a la perfección con su propuesta: apostar por un equipo de autor.

Doué y Barcola celebran con el PSG / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Otro de los objetivos era potenciar la cantera, y Warren Zaïre-Emery representa mejor que nadie esa apuesta. El centrocampista, de la generación 2006, se incorporó a la cantera en 2014 y es una pieza muy utilizada por Luis Enrique. Otros chavales de su quinta, como Senny Mayulu, fichado en 2018 del Epinay Jugend, o el lateral derecho Yoram Zague (2006), cedido este curso al Kas Eupen belga, que llegó al club en 2019, figuran entre los diamantes en bruto con los que cuenta el técnico asturiano.

Ibrahim Mbaye, extremo franco-senegalés que representó a los Leones de Teranga en el Mundial, nació en 2008 y fue captado en 2018 del Versailles.

Todos los jugadores franceses del PSG Lucas Chevalier (Portero)

Lucas Hernández (Defensa)

Lucas Digne (Defensa)*

Yoram Zague (Defensa)

Warren Zaïre-Emery (Centrocampista)

Senny Mayulu (Centrocampista)

Bradley Barcola (Extremo)

Quentin Ndjantou (Extremo)

Desiré Doué (Extremo)

Ousmane Dembélé (Extremo/delantero)

Randal Kolo Muani (Delantero) *Fichará después del Mundial

Otra de las estrategias impulsadas en los últimos años ha sido la captación de talento nacional. El Real Madrid fichó a Camavinga, Tchouaméni o Mendy, pero a la dirección deportiva no se le escaparon ni Barcola (Lyon) ni Doué (Rennes). Tampoco Kolo Muani, aunque su apuesta no salió especialmente bien. A ellos se unió Dembélé, fichado tras su paso por el Barcelona y convertido por Luis Enrique en la mejor versión de sí mismo.

Cambio de tendencia

Hubo un tiempo en el que el PSG contaba en sus filas con 27 futbolistas extranjeros. Mauricio Pochettino usó a futbolistas de 13 nacionalidades distintas: Rico, Sergio Ramos, Juan Bernat, Ander Herrera y Pablo Sarabia (España); Leo Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi (Argentina); Neymar, Marquinhos y Rafinha (Brasil); Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti (Italia); Idrissa Gueye y Abdou Diallo (Senegal); Thilo Kehrer y Julian Draxler (Alemania); Danilo Pereira y Nuno Mendes (Portugal); Keylor Navas (Costa Rica); Georginio Wijnaldum y Xavi Simons (Países Bajos); Junior Dina Edembe (Camerún); Ismael Gharbi (Túnez); Djeidi Gassama (Mauritania); y Achraf Hakimi (Marruecos).

Sergio Ramos, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar, en Tokio / KIMIMASA MAYAMA / EFE

De los 18 clubes de la Ligue 1, el parisino uno de los equipos que menos futbolistas franceses había usado con 10: Kylian Mbappé, Kimpembe, Colin Dagba, Arnaud Kalimuendo, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Sekou Yansané, Nathan Bitumazala, Layvin Kurzawa y Alexander Letellier. Los cuatro últimos apenas disputaron un partido cada uno en todo el curso.

Noticias relacionadas

En la plantilla actual, hay un total de 16 extranjeros (cuatro lusos, dos marroquís, dos españoles, dos brasileños, un georgiano, un ecuatoriano, un ucraniano, un ruso, un senegalés y un italiano). Ya no contamos a Kang-in Lee, que está a punto de ser anunciado por el Atlético de Madrid. Con Digne, hay hasta 11 franceses, incluidos aquellos que regresan de cesión como Zague y Kolo Muani.