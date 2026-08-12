La prueba de fuego que puede marcar la carrera de Noah Darvich

Noah Darvich fue un auténtico fenómeno mediático cuando fichó por el Barça en agosto de 2023. La perla alemana desembarcaba en el Barça Atlètic para aclimatarse al fútbol español y, en un futuro, dar el salto al primer equipo. No obstante, su rendimiento no casó con las expectativas y acabó desapareciendo con la misma fuerza con la que llegó.

El club blaugrana lo vendió al Stuttgart el pasado verano, perdiendo dinero con la operación: lo compró por 2,5 millones de euros al Friburgo y lo traspasó por menos de uno, aunque se reservó un derecho de tanteo y un porcentaje de una futura venta, con la esperanza de que explote lejos del Camp Nou.

Noah Darvich, durante un entrenamiento del Barça con Pablo Torre detrás / FCB

De momento, Noah Darvich no ha debutado con el primer equipo del Stuttgart, pese a firmar buenos números en el filial, con 10 goles y 6 pases de gol en 29 encuentros. Por ello, el club alemán ha decidido cederlo este verano al Elversberg, donde afrontará un reto importantísimo para su carrera.

A sus 19 años, Noah Darvich competirá en la máxima categoría del fútbol alemán de la mano del humilde Elversberg, equipo que por primera vez en su historia jugará en la Bundesliga. El club, ubicado en un pequeño pueblo de 13.000 habitantes, competía en Cuarta División en 2021 y ha logrado tres ascensos en cinco campañas.

Noah Darvich, tras marcar un gol con el filial del Stuttgart / X

La pretemporada del equipo alemán demuestra que Darvich apunta a ser importante. El joven alemán ha jugado cuatro partidos con el Elversberg en pretemporada,marcando su primer tanto con el equipo ante el Estrasburgo. No obstante, contra el Real Mallorca vio la roja directa por una entrada absolutamente temeraria.

Antes de la hora de partido, Darvich calculó muy mal en un balón dividido y pisó por detrás y a una altura peligrosísima a Antoniu Roca, que se fue directamente al suelo con claros signos de dolor. En un equipo que necesita competir en cada encuentro para tener opciones de permanencia, Darvich necesitará que su innegable talento esté respaldado por madurez y oficio para tener un rol clave.

Sin duda, esta temporada en la Bundesliga será una prueba de fuego para él. El Elversberg representa la oportunidad de demostrar que el talento que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol alemán sigue intacto. La categoría de oro del fútbol alemán le exigirá regularidad, carácter y, sobre todo, una madurez que todavía debe terminar de desarrollar. Si consigue responder al desafío, podrá volver a poner su nombre en el radar del fútbol alemán y demostrar que su historia todavía está lejos de haber llegado a su final.