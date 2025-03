La próxima revolución: la FIFA estudia un Mundial de 64 selecciones

Las transformaciones forman parte de la vida, y el mundo del fútbol no está exento. En ese sentido, la junta directiva de la FIFA se reunió este miércoles para valorar diferentes asuntos relacionados con el deporte rey y, entre ellos, hay una propuesta innovadora para el Mundial.

Concretamente, la FIFA está estudiando aumentar el número de selecciones que participen a la Copa del Mundo. En la edición de 2026 ya serán 48 conjuntos los participantes, pero el máximo organismo del fútbol ya estaría planteando un total de 64 selecciones para el Mundial 2030.

Se trataría de una medida totalmente excepcional que serviría de homenaje al centenario de la Copa del Mundo. No obstante, llevar a cabo esta propuesta sería altamente complicado, ya que el Mundial 2030 se realizará por primera vez en tres continentes, América, Europa y África, precisamente en una forma de honrar al aniversario del torneo.

La propuesta de un Mundial de 64 selecciones salió de un representante de Uruguay en la reunión de la FIFA. Aunque no cayó de pie entre los integrantes de dicho encuentro, 'The New York Times' ha desvelado que sí ha despertado el interés de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Tras conocerse esta información, la propia FIFA ha lanzado un comunicado explicando la situación. "La idea fue reconocida, ya que la FIFA tiene el deber de analizar cualquier propuesta de uno de los miembros de su consejo", apuntaba.

Cierto es que todavía queda mucho para el Mundial de 2030 y corre mucha prisa, pero la FIFA deberá decidir si adopta esta medida o no. Y bien seguro que no será una decisión sencilla.