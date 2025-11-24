¡Protestas en Argentina! Insólito pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió esta pasada semana al reconocer al Rosario Central como campeón de la Liga Profesional de Primera División 2025 por ser el que más puntos ha acumulado en la tabla anual.

La decisión de la AFA es peculiar porque el equipo de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, no logró el título del Apertura, en el que fue eliminado en cuartos de final, y el torneo Clausura todavía está en juego, ya que a partir de este sábado comenzarán los octavos de final.

El Rosario Central ha sumado 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, doce empatados y solo dos perdidos.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió "considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada".

Este título no era uno de los que estaban en disputa en la máxima categoría del fútbol profesional de Argentina, compuesta por los campeonatos Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones.

Ángel Di María, el capitán del equipo, el arquero Jorge 'Fatura' Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente del club, Gonzalo Belloso, recibieron el trofeo en la sede de la Liga Profesional, en Buenos Aires, de las manos del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Di María dijo: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

Holan reconoció que recibió la noticia el día antes: "Anoche nos enteramos, nos dijeron que nos lo iban a dar esta mañana y por eso pasamos el entrenamiento a la tarde".

Belloso destacó que "es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar al campeón anual y de acá al futuro ese torneo se suma al Apertura, Clausura y al Trofeo de Campeones y volverá a estar el campeón anual. Se reconoció al actual. Eso es lo que pasó".

Protestas de los rivales

La decisión no fue bien recibida por parte de los rivales de Rosario Cental en la Liga Profesional y ya se han organizado varias protestas. La primera fue en el partido por los octavos de final del Torneo Clausura que enfrentaba al equipo de los 'canallas' con Estudiantes de La Plata.

Los visitantes le realizaron el pasillo a los locales como inesperados Campeones de Liga 2025, pero se posicionaron de espaldas y sin aplaudir, con los brazos cruzados.

Finalmente, Estudiantes eliminó a los rosarinos y pasaron a los cuartos de final del torneo.