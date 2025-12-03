La protesta más ingeniosa del Dortmund que está dando la vuelta al mundo: "Los estadios son seguros"

No fue una noche para el recuerdo en el Signal Iduna Park. El Dortmund cayó eliminado de la DFB Pokal ante el Leverkusen con un único tanto de Ibrahim Maza. Desde 2021, su techo en esta competición han sido los cuartos de final, precisamente el año de su último título.

Más allá de los resultados, los aficionados del Dortmund, y en general los del fútbol alemán, son conocidos por su amor al deporte y la tradición. Mantienen una forma de entender el fútbol marcada por la accesibilidad, la sostenibilidad financiera y la participación comunitaria masiva. Su cultura futbolística es única y, en consecuencia, suelen ser los primeros en alzar la voz ante cualquier tema polémico.

El pasado 25 de noviembre, durante el partido de Champions en su estadio frente al Villarreal, ya desplegaron una pancarta en protesta por el encuentro entre los 'groguets' y el Barça, que en un principio debía disputarse en Miami. En ella, cargaban contra LaLiga y la RFEF con el mensaje: "El hogar está donde está tu corazón. Contra todos los partidos en el extranjero".

Ayer, lo volvieron a hacer, pero de una forma mucho más ingeniosa. En el famoso 'muro amarillo', desplegaron una inmensa carta que imitaba un correo cubriendo toda la grada, bajo el título "Stadien sind sicher" (Los estadios son seguros).

Los motivos de la protesta

Esta protesta, compartida por varias aficiones de la Bundesliga, iba dirigida al IMK (Conferencia de Ministros del Interior), que había propuesto nuevas medidas de seguridad en los estadios: prohibir el uso de uniformes nacionales, endurecer los controles de acceso para los aficionados visitantes y aumentar la presencia policial, entre otras.

Según los hinchas, estas medidas son excesivas, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de los episodios violentos y los altos costes policiales. El objetivo de la protesta es exigir políticas basadas en datos reales, no en decisiones reactivas.

La 'pancarta-correo' estaba dirigida de forma sarcástica al "Consejo de expertos para la seguridad en los estadios" y su texto decía: "Tengan en cuenta que las exigencias populistas sin fundamento fáctico son inaceptables. Las estadísticas recopiladas por sus propias oficinas muestran una realidad muy distinta. El público merece un debate transparente y basado en hechos. La divulgación inmediata de las negociaciones es esencial. Por último, me gustaría referirme al concepto de solución constructiva: 'Los estadios son seguros'", concluía.

La pancarta se mantuvo desplegada hasta el minuto 5, cuando fue sustituida por otra que decía: "IMK: ¡Eres un peligro para nuestros estadios!". Los aficionados sostienen que los estadios ya son seguros según los datos oficiales y critican el enfoque populista ante el descenso de los casos de violencia.

Durante la jornada anterior, la coalición nacional 'Fanszenen Deutschland', que representa a hinchadas de distintos clubes alemanes, también organizó acciones de protesta por todo el país: 12 minutos de silencio sin cánticos al inicio del partido, pancartas con mensajes como "No IMK" en el St. Pauli-Union Berlín y marchas masivas en Leipzig con más de 20.000 personas de 50 clubes distintos.