FÚTBOL INTERNACIONAL
Prosinecki deja de ser seleccionador de Kirguistán tras cuatro amistosos
El exfutbolista croata pone fin a su etapa de ocho meses como seleccionador centroasiático tras no disputar ningún partido oficial
EFE
El exfutbolista y entrenador croata Robert Prosinecki ha dejado de ser seleccionador de Kirguistán, informa este martes el portal de noticias croata 'Index' citando a la Federación Kirguisa de Fútbol, entidad que confirmó que ambas partes alcanzaron un "acuerdo mutuo para poner fin a la colaboración".
La rescisión del contrato se produce apenas ocho meses después de su llegada al cargo el pasado mes de diciembre. Durante su gestión, el entrenador de 57 años no llegó a disputar ningún partido oficial y dirigió a la selección centroasiática en únicamente cuatro encuentros amistosos, cosechando un balance de dos empates (ante Palestina) y dos derrotas (frente a Guinea Ecuatorial y Madagascar).
En el pasado fue también técnico de las selecciones de Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, y los clubes Estrella Roja de Serbia, Kayserispor y Denizlispor de Turquía, Olimpija Ljubljana de Eslovenia y Rudes de Croacia.
Como futbolista fue elegido mejor jugador del equipo yugoslavo que se coronó campeón de la Copa Mundial Juvenil de la FIFA de 1987 y mejor jugador joven de la Copa Mundial de la FIFA de 1990, además de jugar, entre otros, en Real Madrid, Barcelona y Sevilla.
Disputó 49 partidos internacionales con Croacia entre 1994 y 2002, con participaciones en la Eurocopa de 1996 y en las Copas Mundiales de 1998 y 2002.
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