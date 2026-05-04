Proponen a Carlos Espí como delantero de España en el Mundial

Hace años que España no cuenta con ese 'killer', un rematador puro que no deje un balón suelto dentro del área rival. Acostumbrados a jugar con el falso nueve, este perfil se ha ido perdiendo, pero sigue siendo necesario en el fútbol moderno, que todavía hace daño cuando el equipo ya no tiene más soluciones que colgar centros a la 'boca del lobo'.

Carlos Espí, delantero centro del Levante UD, emerge como futura promesa de ese nueve rematador que fija a los rivales y se eleva por encima del resto para cabecear cualquier 'mísil aéreo' cerca de la portería rival. El punta granota, que el año pasado recorría los terrenos de segunda división con el ascendido Levante, subió del filial para ayudar a su equipo.

Los números de Carlos Espí

Esta temporada, Espí está demostrando lo que vale. Con poco más de mil minutos jugados, el español lleva 11 goles, 4 de ellos de cabeza, en 23 encuentros disputados entre LaLiga y Copa del Rey. Sus recientes actuaciones han levantado revuelo entre aficionados y periodistas que ya piensan en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Estamos locos si este jugador no va al Mundial con España”, dijo Paco Gónzalez en la 'COPE'. En el programa 'Tiempo de Juego', los colaboradores elogiaron a Espí, calificándolo de "cabeceador" y "especialista" del juego aéreo, en un reclamo a de la Fuente por llevarlo a la selección; pidiendo incluso que lleven al delantero granota por delante de Borja Iglesias.

VILA -REAL (CASTELLÓN), 02/05/2026.- El jugador del Levante Carlos Espí y el jugador del Villarreal Daniel Parejo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Levante, este sábado en el estadio de La Cerámica.-EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

La figura de Espí se ve como una apuesta a futuro para el fútbol español. Con Álvaro Morata y Borja Iglesias superando la treintena y Samu Omorodion, el joven delantero robusto en el que se creía, fuera del Mundial por una grave lesión de rodilla, el nombre de Carlos Espí resuena más que nunca.

¿Espí al Mundial?

Con poca presencia con la Sub-20 y la Sub-19 de España; olvidado por la Sub-21, pese a ser el mejor jugador de LaLiga en marzo, y fuera de la convocatoria del Mundial Sub-20, Espí podría ir con la 'Absoluta' si de la Fuente cree conveniente tener ese perfil de nueve alto y fuerte para el Mundial, un punta que va al choque y domina el área contraria.

Habrá que esperar hasta el 11 de mayo, cuando Luis de la Fuente anuncie la prelista para el Mundial 2026 que podrá acoger hasta 55 futbolistas. Sin embargo, no será hasta el 22 del mismo mes, en donde se conocerá la lista definitiva de los 'guerrreros' que lucharan por España en el Mundial.

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Real Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Quién sabe si Espí estará entre los posibles 26 jugadores de la lista final del seleccionador riojano, pero sin duda es un perfil que ofrecería más oportunidades en el ataque español, en donde ya nos hemos acostumbrado a jugar sin un 'nueve' de referencia. Quizás es hora de que volvamos a los orígenes...