La promesa de Infantino a México para mantener el cargo

El plan de Gianni Infantino de vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversores privados ha fracasado estrepitosamente, después de que la mayor parte de las federaciones de fútbol de cualquier parte del planeta se mostraran muy en contra de una idea que, más allá de haber convertido todavía más el deporte en negocio, habría supuesto ingresos millonarios para los bolsillos del propio dirigente helvético.

Así, una vez no ha podido completar su proyecto, la imagen del presidente de FIFA ha quedado muy dañada y las presiones para pedir su dimisión son constantes. Sin embargo, con el pasar de los días se van resolviendo incógnitas. Por ejemplo, pese a que Concacaf lanzó un comunicado contra la intención de Gianni Infantino, la federación mexicana pareció desmarcarse del escrito. Ahora, ha salido a la luz la promesa que habría detrás de esta curiosa postura, ya que el ítalo-suizo habría prometido a México cumplir con una de sus grandes peticiones históricas.

México, de Concacaf a Conmebol

Según información del periodista Martín del Palacio, el interés de la Federación Mexicana de Fútbol en la continuidad del actual máximo dirigente de FIFA se debería a que este habría prometido a México salir de la confederación de Concacaf para poder recalar en Conmebol, en un cambio que causa mucho interés debido al impacto monetario y futbolístico que podría tener.

Aun cuando el movimiento puede parecer difícil, lo cierto es que sí existe algún precedente, ya que en 2006 Australia paso de la Confederación de Oceanía a la de Asia, en busca de una mayor competitividad que a su vez reportara un beneficio económico más grande. México busca lograr lo mismo, puesto que sus relaciones con Concacaf no pasan por su mejor momento, debido principalmente a como la confederación utilizó todas sus herramientas para imposibilitar tanto a los clubes de la Liga MX como al 'tricolor' participar en competiciones amparadas por su homólogo en Sudamérica, pese a que a lo largo de la historia los equipos mexicanos habían participado en ediciones de la Copa Libertadores y la Selección de México solía disputar la Copa América.

Gianni Infantino junto con una bandera de España. / Eric Gay

De esta manera, detrás de la no inclusión de la federación mexicana en el comunicado de Concacaf estaría una intención de consumar el divorcio definitivo, algo que Infantino habría llegado a prometer, según se informa, con tal de lograr mantener su puesto al frente de la máxima entidad del mundo del fútbol.