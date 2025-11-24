La promesa del City de 19 años que ha decidido abandonar a Guardiola para estudiar derecho en Oxford

Contrariamente a lo que todos pensamos, la vida soñada de un futbolista profesional no deslumbra igual en los ojos de todos. Ni siquiera cuando formas parte de una de las mejores canteras del mundo y llegas a entrenar bajo las órdenes del mejor técnico posible, tan cerca de dar el salto, hay quienes descubren que son otras cosas las que realmente les llenan.

Este es el caso reciente de Han Willhoft-King, canterano del Manchester City que a los 19 años ha decidido dejar el fútbol para estudiar Derecho en Oxford. Nacido en Hampstead, al noroeste de Londres, con padre de origen indio y madre de raíces chinas, su historia va mucho más allá de lo habitual.

Su corta y prematura carrera de formación empezó a los seis años cuando ingresó en la cantera del Tottenham. Allí dejó muestras de su calidad y progresó por todas las categorías, aunque él lo describe como "una época bastante oscura". Hizo el 'click' durante una charla sobre becas universitarias en Estados Unidos, cuando decidió aceptar un lugar en la Universidad de Los Ángeles para compaginar fútbol y estudios.

Sin embargo, al cabo de unos meses, el City llamó a su puerta y lo consideró una oportunidad irrechazable. "En ese momento, el plan seguía siendo el profesionalismo y sentía que siempre me hubiese arrepentido si hubiera dicho que no al City", explicó en 'The Guardian'.

Han Willhoft-King durante su etapa en el Tottenham / X

En Manchester llegó a jugar con el Sub-21 e incluso entrenó con el primer equipo bajo las órdenes de Guardiola, siendo uno de los proyectos candidatos a debutar a corto plazo. Pese a estar más cerca que nunca del sueño profesional que persigue todo niño, las lesiones fueron constantes el último año, aunque Willhoft-King desmiente que esa fuera la razón principal para dejarlo. "Fueron un factor importante pero esa es la respuesta fácil. Sentía que necesitaba algo más, sobre todo a nivel intelectual. Sé que eso suena bastante pretencioso".

Entretanto, su pasión por el fútbol iba decayendo: "Siempre sentí mi falto de estímulo con el fútbol. No me malinterpreten, me encantaba, pero sentía que podía hacer más. No conozco a mucha gente que lo deje llegando al Manchester City Sub-21. Todo el mundo espera que te conviertas en profesional, pero yo lo dejé ahí".

Tomó la decisión de ingresar en Oxford después de aprobar el examen de acceso y decir adiós a su carrera futbolística. "Ganas buen dinero. ¿Pero cuánto disfrutaría? En mi cabeza no estaba seguro. Además, en el mejor de los casos, ¿jugarás durante 10, 15 años y después de eso qué?", reflexionó el ya excanterano del City.

La noticia sorprendió tanto al club como al propio Guardiola, quien era consciente de su potencial. Ahora, Han Willhoft-King ha cambiado las botas por los libros, convencido de que escuchó a su cabeza, siendo esta la mejor decisión para su mente y su futuro.