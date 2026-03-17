Promes confiesa que apuñaló a su primo

Quincy Promes, quien fue detenido en el verano de 2025 en Dubái tras ser condenado por estar implicado en la importación de 1.300 kilos de cocaína en el puerto de Amberes, está cambiando la estrategia de su defensa. El extremo neerlandés ha encomendado su defensa al equipo legal formado por Gert-Jan y Carry Knoops, que parecen haber recomendado al futbolista ser un poco más colaborativo con la justicia.

Por ello, Promes ha admitido finalmente que apuñaló a su primo en una disputa familiar, otro de los cargos a los que se enfrenta, durante la audiencia preliminar del recurso de apelación. En primera instancia, el futbolista fue condenado a un año y medio de prisión.

Memphis y Quincy Promes han sido compañeros de selección / Agencias

El ahora reconocido apuñalamiento tuvo lugar en julio de 2020 durante una reunión familiar en Abcoude. Promes acusó a su primo de haber robado unas joyas familiares, desatando una fuerte discusión que terminó con el navajazo del jugador. Según la defensa, una sola puñalada asestada bajo un estado mental alterado y en posible defensa propia.

Según la defensa, el motivo por el que el jugador se acogió a su derecho de no declarar fue que había perdido la confianza en el sistema judicial y actualmente está recibiendo apoyo psicológico. Explicaron que el jugador sentía miedo y frustración porque el sistema judicial neerlandés lo había presentado como un criminal.

Promes, durante un partido con el Sevilla / EFE

Durante su detención en Dubái, afirma que fue interrogado durante días sobre asuntos ajenos, como el caso del fugitivo conocido como “Bolle Jos”, y que incluso escuchó cómo se torturaba a otros detenidos, lo que le habría provocado un trauma.

1.300 kilos de cocaína

También han comunicado que Promes quería regresar voluntariamente a los Países Bajos y que no entiende por qué no se facilitó su traslado. Otra situación que habría generado desconfianza del jugador hacia el Estado, motivando su silencio total, algo que ahora está cambiando. Eso sí, prefiere declarar en privado para minimizar el ruido mediático.

Cabe recordar que Promes fue condenado por su implicación en la importación de 1.300 kilos de cocaína al puerto de Amberes, con una pena de seis años de prisión. Su defensa, pese a ello, niega cualquier vínculo con el narcotráfico. La vista principal de la apelación está prevista para finales de noviembre y principios de diciembre, con una duración estimada de tres días.