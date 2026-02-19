Prohíben a 'Chiqui' Tapia salir del país a cuatro meses del Mundial

Estalla otra crisis en la AFA en un giro judicial que afecta al presidente del fútbol argentino. La Justicia le ha prohibido a Chiqui Tapia salir del país cuando tan solo restan cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, junto con el tesorero Pablo Toviggino, han sido citados a declaración indagatoria por el juez de lo Penal Económico Diego Amarante para el próximo jueves 5 y viernes 6 de marzo, en el contexto de una investigación por presuntas maniobras de evasión de impuestos y apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos argentinos.

“Existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas”, recoge el medio La Nación.

Según apuntan desde Argentina, Tapia debería pedir permiso para poder salir del país o, al menos, esperar hasta la declaración indagatoria, mientras la Copa del Mundo 2026 ya se atisba en el horizonte.

De hecho, no es el torneo más cercano para la Albiceleste, que disputará el próximo 27 de marzo la Finalissima en Qatar frente a España. Todo ello supone un grave contratiempo para la AFA, pues Tapia es la cara visible en las cumbres de la FIFA y de la Conmebol.

Sobre dicha prohibición, el juez aseguró que "la gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena" le obligaban a tomar dicha medida, con el objetivo de "garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”. La duda que surge ahora es si el juez levantará o no la prohibición una vez realizadas las declaraciones dentro de un par de semanas.

Ya en diciembre de 2025, la Justicia argentina ordenó registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con operaciones comerciales en el exterior, que tienen como protagonista a la empresa intermediaria estadounidense TourProdEnter LLC, recaudadora de dinero del organismo que dirige Claudio Tapia con Pablo Toviggino como tesorero y mano derecha.