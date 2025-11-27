Problemas de seguridad en la Premier: Isak y los otros jugadores que debieron comprarse perros guardianes tras recibir amenazas

Alexander Isak ha decidido blindar su vida fuera del campo. El delantero de Liverpool ha comprado un perro guardián, valorado en torno a 34.000 euros, después de recibir amenazas de muerte y otros mensajes intimidatorios en internet vinculados tanto a su controvertida salida del Newcastle como al mal papel de Suecia en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que terminó última de su grupo.

Un fichaje récord bajo presión permanente

Isak llegó a Liverpool este verano por 145 millones de euros, una cifra que lo situó en el fichaje más caro de la historia 'red' —justo por delante del germano Florian Wirtz, que también llegó al equipo de Arne Slot este mercado de transferencias por 125 millones de euros— y que lo puso en el centro de todas las miradas.

El movimiento no fue sencillo. El sueco llegó a tensar la cuerda con el Newcastle —con el que se negó a entrenar y jugar— y su insistencia en salir rumbo a Anfield lo convirtió en objetivo de la ira de algunos aficionados ‘Magpies’ en redes sociales.

Pese al esfuerzo del club Merseyside y del jugador para unir sus caminos, lo cierto es que el inicio del sueco no ha estado a la altura de las expectativas y del dinero invertido. Isak ha lidiado con problemas físicos desde su llegada y todavía no ha logrado estrenarse como goleador en la Premier League, lo que ha amplificado el escrutinio sobre su rendimiento. En lo que va de temporada, el sueco tan solo ha disputado 9 partidos y ha anotado 1 gol, en la victoria en la EFL Cup frente al Southampton (2-1). Unos números muy alejados a los de la temporada pasada con los de St James' Park, donde anotó 27 goles y repartió 6 asistencias en 42 partidos.

Amenazas de muerte y acoso en redes

La compra del perro guarda relación directa con el clima de hostilidad que está rodeando al futbolista en los últimos meses. A la mala etapa con su club se suma el duro momento que atraviesa el combinado nacional. Isak y otros internacionales suecos han recibido amenazas y mensajes violentos después del fracaso de la selección en la fase de clasificación, en la que el equipo acabó en la última posición de su grupo, con dos empates y cuatro derrotas.

Otros medios hablan, no solo de amenazas de muerte, sino también de advertencias vinculadas a posibles robos, lo que habría llevado al delantero a tomarse muy en serio la protección de su hogar y de su familia.

Un dóberman de élite firmado por una empresa especializada

Según The Sun, el ex del Newcastle, habría encargado a Phoenix Dogs, una empresa británica dedicada a adiestrar perros de protección, un dóberman de alta gama. El animal está especialmente preparado para tareas de vigilancia y acompañará al jugador en su día a día en Merseyside. Según el medio británico, el coste del animal ascendería hasta las 30.000 libras, unos 34.000 euros.

La empresa ha aprovechado para publicar una imagen del perro etiquetando la cuenta de Isak y acompañándola de un mensaje elogioso en el que describe al animal como "bello por dentro y por fuera" y como un "ejemplar maravilloso" de su raza, un guiño público que ha servido como confirmación indirecta de la operación.

Una tendencia extendida entre las estrellas de la Premier

La decisión del jugador sueco de comprar un perro para reforzar su seguridad no es algo nuevo en el mundo del fútbol. En los últimos años, varios futbolistas de la Premier League —como Marcus Rashford, Kyle Walker, Jack Grealish o Jake O'Brien— han recurrido a animales de protección para blindar sus casas tras robos o intentos de asalto mientras jugaban o viajaban con sus equipos. La inversión en canes adiestrados se ha convertido en una pieza más de un dispositivo que suele incluir cámaras, alarmas avanzadas y personal especializado.