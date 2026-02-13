Problemas para Rodri: acusado por la FA por sus comentarios sobre los árbitros

Malas noticias para Rodri. El centrocampista español, que poco a poco intenta volver a mostrar la versión que le permitió conquistar el Balón de Oro, está teniendo dificultades para recuperar la regularidad necesaria y rendir a ese nivel de excelencia. Y, por si fuera poco, ahora se expone a una sanción por sus comentarios sobre los árbitros.

Y es que Rodrigo Hernández ha sido acusado de “mala conducta” por la The Football Association (FA) a raíz de sus declaraciones sobre el arbitraje tras el empate frente al Tottenham Hotspur. El internacional español se expone ahora a una posible sanción disciplinaria si el organismo considera que sus comentarios vulneraron la normativa vigente.

Ruben Dias, Rodri y Matheus Nunes celebran la victoria del Manchester City ante el Liverpool en Premier League / ADAM VAUGHAN / EFE

Rodri alzó la voz tras el empate a dos frente al Tottenham Hotspur, un partido en el que el Manchester City dejó escapar una ventaja de dos goles. El centrocampista español mostró su malestar con la actuación arbitral y apuntó directamente a decisiones que, a su juicio, condicionaron el resultado.

"No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido", dijo Rodri tras el empate a dos contra los 'Spurs' en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles.

El internacional español insistió en su frustración y aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia reciente: "Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es sólo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante".

Perform

La FA anunció en un comunicado que ha iniciado un procedimiento disciplinario contra el jugador, acusado de mala conducta por los comentarios realizados, y que tendrá hasta el próximo 18 de febrero para presentar su defensa.

Noticias relacionadas

Según el organismo, “el futbolista se comportó de manera inapropiada en una entrevista postpartido, haciendo declaraciones que ponen en duda la imparcialidad y la integridad de un colegiado, contraviniendo las normas de la FA”. El incidente podría derivar en sanciones para Rodri, que van desde la suspensión de partidos hasta una multa económica.