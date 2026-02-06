Más problemas para la liga de Arabia Saudí: ¡Máxima tensión con Benzema tras su traición!

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Arabia Saudí acapara todas las miradas del fútbol internacional en las últimas horas. El futbolista portugués sigue negándose a disputar partidos con su equipo, el Al-Nassr, al considerar que existe un trato desigual por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia que afecta a su propio club. Un terremoto saudí que se originó tras la marcha de Karim Benzema al Al-Hilal.

El delantero francés abandonó hace unos días el Al-Ittihad para poner rumbo a uno de sus máximos rivales y líder de la competición liguera. No le sentó nada bien ese movimiento a Cristiano Ronaldo, cuyo equipo pelea por el campeonato y no recibe esa ayuda para reforzarse, por lo que no ha entrado en la convocatoria del encuentro de esta tarde entre el Al-Nassr y el Al-Ittihad precisamente. Tampoco disputó la anterior jornada, ante el Al-Riyadh, lo que obligó a la Liga saudí a salir al paso.

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club. Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados", apuntaba el comunicado hecho público ayer jueves.

Debut con hat-trick

Por el momento, los protagonistas de toda la polémica todavía no se han pronunciado al respecto. Si bien Cristiano Ronaldo rompió su silencio con una publicación reafirmando su compromiso con el Al-Nassr fotografiándose durante un entrenamiento, Karim Benzema ha sido el último en hablar ante los medios.

El que fuera delantero del Real Madrid no fue preguntado por el 'caso Cristiano' -amigo y excompañero-, pero sí tuvo un enganchón con un periodista que le cuestionaba los motivos de su marcha del Al-Ittihad. Todo sucedió tras su primer encuentro vestido con la camiseta del Al-Hilal, un partido ante el Al-Okhdood en el que Benzema debutó... ¡con hat-trick!

El exmadridista, titular, desequilibró la balanza a la media hora de juego y culminó su hat-trick ya en la segunda mitad con otros dos goles en cuatro minutos para sentenciar el encuentro, que finalizó con goleada y con otra asistencia del francés (0-6). Preguntado por la diferencia entre marcar tres goles con el Al-Ittihad o hacerlo con el Al-Hilal, Benzema fue tajante: "No me importa. Jugamos bien, ganamos, así que eso es bueno para nosotros. Hemos logrado la portería a cero y hemos ganado, así que muy bien".

"¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes?"

Y a partir de entonces estalló la polémica en la zona mixta. Uno de los periodistas presentes le preguntó por los motivos por los que abandonó el Al-Ittihad, a lo que Benzema respondió enfadado: "¿Hablamos del partido o hablamos de eso? Por favor, hablemos del partido".

"Sí, fue una gran actuación, me sentí bien con el tipo de jugadores que hay en este equipo. Jugamos y luchamos juntos", valoró sobre su estreno con su nuevo equipo. Pero el periodista no parecía estar satisfecho con sus respuestas. Preguntado por si los jugadores de su actual club le ayudan más que los del Al-Ittihad, Benzema volvió a ser claro matizando sus palabras: "¿Yo he dicho eso? No he dicho eso, he dicho que me sentí bien. Es diferente".

Noticias relacionadas

Una vez finalizadas las preguntas sobre el partido, sí llegó la cuestión definitiva, pero Karim no quiso dar ni una sola explicación sobre su 'traición', demostrando su tremenda decepción con el que fuera su primer club en su aventura en Arabia Saudí. "¿Que por qué no me despedí de mis compañeros? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Pregúntales a ellos. Pregúntales a ellos".