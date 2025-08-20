Problemas en el Congo: del acuerdo con el Barça a no poder regresar a casa

A finales del pasado mes de julio, el FC Barcelona y el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) llegaron a un acuerdo estratégico de colaboración para los próximos cuatro años a razón de unos 40 millones de euros -10 por cada años-.

Durante este periodo, todos los equipos profesionales del club lucirán en la parte posterior de su camiseta de entrenamiento "RD Congo - Coeur de Afrique con el objetivo de impulsar el desarrollo del deporte y la educación en el país africano, además de reforzar y extender los valores universales del Barça por el mundo.

Una alianza clave para que el FC Barcelona mejor su situación económica y poder operar con total normalidad y garantías en un mercado de fichajes cada vez más inflado y complicado. Sin embargo, la situación de la selección de la República Democrática del Congo ha despertado muchas críticas en redes sociales.

El pasado domingo cayó eliminada del Campeonato Africano de Naciones ante Marruecos (1-3). Es la segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos, pero la noticia no ha llamado la atención por el rendimiento deportivo del equipo.

Ya han pasado tres días desde que el Congo perdió ante Marruecos, pero aún siguen en Nairobi, capital de Kenia, a pesar del plazo de 48 horas que les impuso la CAF para desalojar su hotel. ¿El motivo? No tienen cómo regresar a Kinshasa, capital de la RD del Congo.

La delegación no quiere abandonar Kenia por su propia cuenta y sigue esperando el avión prometido por el gobierno. De momento, no hay vuelos programados para regresar a casa.