Problemas para Ansu Fati en el Mónaco

Ansu Fati está brillando con luz propia en su cesión al Mónaco y se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Ligue1. A pesar de su eficacia goleadora y de haber recuperado sus mejores sensaciones, el canterano blaugrana podría recibir un duro golpe en los próximos días. Su técnico, Adi Hütter, podría tener los días contados en el club monegasco y ya se habla de que será cesado durante el parón de selecciones por los malos resultados del equipo. Hütler fue el gran valedor de la llegada de Ansu al Mónaco y le programó un trabajo físico específico para lograr recuperarle y ahora podría abandonar el proyecto.

El último resultado, con un empate a dos ante el Niza que dejó muchas dudas, habría convencido a los responsables deportivos del Mónaco que lo mejor es realizar un cambio para que el equipo remonte el vuelo. El Mónaco comenzó bien el curso, pero ha ido de menos a más y la contundente derrota en Champions ante el Brujas por 4-1 pudo ser el principio del fin para un técnico que ha apostado totalmente por Ansu Fati.

Ansu está agradecido al entrenador por la gestión que ha realizado con su regreso a los terrenos de juego y está muy a gusto en el Mónaco. El exblaugrana marcó un doblete en el último partido y parece que iba a asentarse en la titularidad tras pasarse prácticamente un año en blanco en el Barça. Ansu se encuentra mejor que nunca aunque un cambio en el banquillo podría frenarle ahora esta tremenda progresión.

En verano, Hütter habló personalmente con Ansu para convencerle del fichaje y le explicó las ganas que tenía de poder recuperarle. Le aseguró que iba a ser una pieza importante en el equipo como así ha acabado produciéndose. El delantero se sentía muy a gusto en el esquema táctico ofensivo del técnico austriaco.

El Mónaco estaría ya sondeando el mercado y todo indica que habrá cambio aunque por ahora no han sonado nombres fiables como posibles sustitutos. En todo caso, el Mónaco sigue confiando en Ansu para el presente y espera que su capacidad goleadora ayude al equipo.