Problema millonario para el Chelsea: brutal desplome financiero de BlueCo

La gestión del Chelsea FC bajo el paraguas de BlueCo 22 sigue generando más preguntas que respuestas. Según los últimos datos disponibles, la empresa que controla tanto al club londinense como al Estrasburgo, habría registrado pérdidas cercanas a los 630 millones de libras en la temporada 2024/25. Una cifra que eleva el agujero total desde su creación en 2022 hasta unos 1.675 millones de libras (alrededor de 1.920 millones de euros), lo que equivale a más de 10 millones de euros semanales.

El modelo multiclub impulsado por el consorcio liderado por Todd Boehly nació con la promesa de optimizar recursos, detectar talento global y generar sinergias deportivas y económicas. Sin embargo, la realidad financiera dibuja un escenario radicalmente distinto. Incluso eliminando las transacciones internas entre clubes del grupo, las pérdidas siguen siendo descomunales.

Problemas de sostenibilidad

El Chelsea ha protagonizado en estos años uno de los mayores desembolsos en fichajes de la historia reciente del fútbol, con una política agresiva de inversión en talento joven y contratos de larga duración. Paralelamente, el Estrasburgo se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje, funcionando como plataforma de desarrollo y cesión de jugadores. Pero este ecosistema todavía no ha demostrado ser sostenible desde el punto de vista económico.

London (United Kingdom), 07/05/2022.- New Chelsea FC owner Todd Boehly attends the English Premier League soccer match between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers in London, Britain, 07 May 2022. Chelsea FC has signed a contract worth 4.25 billion pounds (4.97 billion euros) for a new ownership group led by Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter, and Hansjoerg Wyss, according to the club's statement on 07 May 2022. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ANDY RAIN / EFE

En cualquier caso, el caso BlueCo se está convirtiendo en un laboratorio extremo del fútbol moderno: inversión masiva, estructura global y pérdidas millonarias sostenidas. La gran incógnita es cuánto tiempo puede sostenerse este modelo antes de que el equilibrio financiero deje de ser una opción y pase a ser una obligación.

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A partir de aquí, el debate queda abierto. Mientras algunos lo interpretan como una inversión a largo plazo, otros cuestionan la sostenibilidad de un modelo que, a día de hoy, sigue generando pérdidas millonarias de forma continuada.