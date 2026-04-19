Sport Money
Problema millonario para el Chelsea: brutal desplome financiero de BlueCo
El club londinense forma parte de un proyecto que acumula fuertes pérdidas
La gestión del Chelsea FC bajo el paraguas de BlueCo 22 sigue generando más preguntas que respuestas. Según los últimos datos disponibles, la empresa que controla tanto al club londinense como al Estrasburgo, habría registrado pérdidas cercanas a los 630 millones de libras en la temporada 2024/25. Una cifra que eleva el agujero total desde su creación en 2022 hasta unos 1.675 millones de libras (alrededor de 1.920 millones de euros), lo que equivale a más de 10 millones de euros semanales.
El modelo multiclub impulsado por el consorcio liderado por Todd Boehly nació con la promesa de optimizar recursos, detectar talento global y generar sinergias deportivas y económicas. Sin embargo, la realidad financiera dibuja un escenario radicalmente distinto. Incluso eliminando las transacciones internas entre clubes del grupo, las pérdidas siguen siendo descomunales.
Problemas de sostenibilidad
El Chelsea ha protagonizado en estos años uno de los mayores desembolsos en fichajes de la historia reciente del fútbol, con una política agresiva de inversión en talento joven y contratos de larga duración. Paralelamente, el Estrasburgo se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje, funcionando como plataforma de desarrollo y cesión de jugadores. Pero este ecosistema todavía no ha demostrado ser sostenible desde el punto de vista económico.
En cualquier caso, el caso BlueCo se está convirtiendo en un laboratorio extremo del fútbol moderno: inversión masiva, estructura global y pérdidas millonarias sostenidas. La gran incógnita es cuánto tiempo puede sostenerse este modelo antes de que el equilibrio financiero deje de ser una opción y pase a ser una obligación.
A partir de aquí, el debate queda abierto. Mientras algunos lo interpretan como una inversión a largo plazo, otros cuestionan la sostenibilidad de un modelo que, a día de hoy, sigue generando pérdidas millonarias de forma continuada.
- El Manchester United abre la puerta al regreso de Rashford: "La decisión se tomará a su debido tiempo"
- Toni Freixa da una lección al madridismo: 'La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia
- Primera salida en el Real Madrid
- El Barça se fija en Muriqi como opción 'low cost'
- Bombazo en la cantera: Pol Sabadí, la gran perla del Espanyol, muy cerca del Barça
- Abde cumple su promesa
- El gran problema de Deco en la planificación de fichajes del Barça
- Duras acusaciones contra el Madrid: 'Son los peores perdedores del fútbol mundial