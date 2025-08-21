Primeras reacciones oficiales a los graves incidentes en Avellaneda: hay más de 100 detenidos

El partido entre Universidad de Chile e Independiente, disputado esta noche en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, acabó de la peor manera. Ambas aficiones se enfrentaron a falta de pocos minutos para acabar la primera mitad, lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

Tras este episodio, la Conmebol ha lanzado un comunicado en el que expresa su opinión sobre los hechos de esta pasada noche. "En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", inició.

"La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes".

"Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".

También uno de los equipos implicados, la Universidad de Chile, mostró su rechazo a lo vivido en el estadio. "La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos".

Las últimas palabras del equipo chileno han sido las siguientes. "El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico. Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy".

Más de un centenar de detenidos

Más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos en la madrugada de este jueves por los graves incidentes en las gradas durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que dejaron más de una decena de heridos y desencadenaron la cancelación del partido.

Según un parte policial difundido este jueves, un total de 111 personas fueron aprehendidas por "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños" por los incidentes en el estadio Libertadores de América ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.