La primera temporada de Luis Díaz con el Bayern ya supera las de Robben y Ribéry

La primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido de ensueño y en el camino a la conquista de títulos, que podrían ser tres esta temporada, el colombiano ha hecho una campaña en la que ya ha superado las marcas de Arjen Robben y Franck Ribéry.

Con Ribéry por la banda izquierda y Robben por la derecha, el Bayern vivió una de sus mejores épocas, conquistando ocho títulos de Bundesliga en diez temporadas juntos, así como cinco Copas de Alemania y una Champions League. Una ofensiva que hizo temblar las defensas rivales.

Pero con todo y los días de gloria que vivieron en el fútbol alemán, la primera temporada de Luis Díaz como extremo izquierdo del Bayern eclipsa cualquiera de las firmadas por Robben o Ribéry en cuanto a la producción de goles.

Máquina de goles

A falta de jugar cuatro jornadas de Bundesliga y dos semifinales (en la Copa de Alemania y la Champions) en la temporada 2025-26, Díaz suma ya 23 goles y 15 asistencias. Su contribución para crear 38 goles, supera la de cualquier temporada de la histórica dupla que le precedió.

Con su gol ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz superó la marca de Arjen Robben de 37 goles creados (18 goles y 19 asistencias) en la temporada 2012/13, en la que el Bayern conquistó el triplete.

Por su parte, la mejor temporada de Ribéry fue la 2011/12, en la que firmó 35 contribuciones para goles (17 goles y 18 asistencias), pero su gran año fue empañado por los tres subcampeonatos del Bayern en Bundesliga, Copa y Champions League.

Títulos que podrían valer oro

Una victoria este domingo (19 de abril) ante el Stuttgart, será suficiente para que el Bayern selle el título de la Bundesliga, pero a tiro de piedra tienen el triplete, con las semifinales de la Copa de Alemania (contra el Leverkusen) y la Champions (ante el PSG) pendientes en su agenda.

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La conquista del triplete pondría a Díaz entre los contendientes más fuertes a ganar el Balón de Oro, que no ha ganado un jugador del Bayern desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Precisamente se quedaron también cortos en su intento por ganarlo, Robben (4º en 2014) y Ribéry (3º en 2013).