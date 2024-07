Primera 'rajada' de Sahin en el Dortmund: "Esto no nos puede pasar"

El entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, manifestó, tras la primera derrota en pretemporada cosechada ayer por su equipo por un contundente 4-0 ante el conjunto tailandés del Pathum United de Bangkok, que un resultado así "no puede pasar".

El nuevo técnico de los alemanes se mostró contrariado al término del choque: "Sé que los chicos están cansados y han entrenado mucho, pero eso no puede ser una excusa a este nivel".

El técnico turco añadió que no le gustó "nada" la "defensa del área", la cual se la reprochó a los jugadores al descanso, y reseñó que tienen que "trabajar en eso".

"Sólo porque los chicos están cansados no puedo decir que no te preocupes. Si no haces lo básico, no jugarás, ¡así de simple!", completó el entrenador del conjunto del estado federado de la Renania del Norte-Westfalia.

El Borussia Dortmund, de gira de por Asia, disputará un partido más en el continente oriental; esta vez en Japón, ante el Cerezo Osaka.

Posteriormente regresará a Europa para los últimos dos choques previos al inicio de la temporada ante el Villarreal, en Austria, y el Aston Villa, en la casa del Dortmund.