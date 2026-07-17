La primera gran decisión de Klopp

Jürgen Klopp ha sido uno de los grandes protagonistas de este Mundial, primero por sus intervenciones como analista y, posteriormente, por su regreso a los banquillos para tomar el relevo de Julian Nagelsmann al frente de Alemania. El técnico alemán, sin equipo desde que dejó el Liverpool al término de la temporada 2023-24, decidió volver a entrenar después de ejercer durante un tiempo como director global de fútbol de Red Bull.

El entrenador nacido en Stuttgart siempre ha sido claro. En repetidas ocasiones afirmó que se tomaría un descanso hasta que apareciera un proyecto realmente atractivo. La posibilidad de dirigir a la Mannschaft cumplía con todos los requisitos. Klopp es plenamente consciente de que será necesario revolucionar el fútbol alemán, no solo en la selección absoluta, sino también desde las categorías inferiores.

Jürgen Klopp, antes del partido entre Alemania y Paraguay / Europa Press

Los próximos años serán cruciales para Alemania. El objetivo será no desaprovechar una generación con mucho talento y, al mismo tiempo, exprimir los últimos años al máximo nivel de algunos de los mejores futbolistas del presente. Klopp, que no afrontará su primera gran prueba hasta la Eurocopa de 2028 y, posteriormente, el Mundial de 2030, ya debe comenzar a tomar decisiones trascendentales.

Su primera gran elección será la de su guardián bajo palos. A sus 40 años, todo indica que Manuel Neuer, que ya se había retirado de la selección pero volvió para jugar el Mundial de 2026, no podrá ayudar a su país durante esta nueva etapa, por lo que empiezan a surgir varios candidatos.

Manuel Neuer podría haber dicho adiós a la selección alemana / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para la leyenda alemana Lothar Matthäus, Oliver Baumann, guardameta del Hoffenheim, es una buena opción porque «prácticamente nunca ha cometido errores con la selección nacional». No obstante, tiene 36 años y el propio Matthäus reconoció que Alemania atraviesa una situación poco habitual.

Oliver Baumann podía ser el portero titular de Alemania en el Mundial del 2026 / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

"No tenemos un número uno como los que hemos tenido durante los últimos 40 o 50 años", afirmó en el programa de 'BILD'' Lothar liegt los' (Lotar despega). Matthäus piensa en porteros de talla mundial como lo fueron en su momento Sepp Maier, Oliver Kahn o el propio Manuel Neuer. Por ello, podría haber llegado el momento de apostar por algún joven talento capaz de soportar la presión, especialmente si Marc-André ter Stegen, a sus 34 años, no entra en la ecuación.

Urbig, el portero del Bayern, se marchó lesionado de su selección / Agencias

Uno de los porteros más prometedores del fútbol alemán es Jonas Urbig. De hecho, el guardameta del Bayern de Múnich también está llamado a convertirse en el futuro dueño de la portería del Allianz Arena. "Urbig tendrá más minutos de juego que la temporada pasada", aseguró Matthäus.

Aunque no ocultó sus dudas: "No creo que haya sucedido antes que el segundo portero de un club se convierta en titular de una selección perteneciente a una potencia futbolística como Alemania". Muchos interrogantes y varias alternativas para un Klopp que sabe perfectamente que la posición de portero es fundamental para aspirar a conquistar grandes títulos. ¿Quién será su guardián?