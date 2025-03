Primera expulsión y polémica de Ramos en México

Ha tardado en llegar, aunque finalmente Sergio Ramos ya se ha estrenado en su casillero personal de expulsiones en México. El central camero protagonizó su primera polémica como jugador de Rayados con una tarjeta roja que no admite discusión, una patada que recuerda a tantas otras durante su etapa como jugador del Real Madrid.

En su quinto partido como jugador de Rayados, Sergio Ramos sumó una nueva expulsión en una larga lista de tarjetas rojas en su carrera. El equipo mexicano llegaba con el agua al cuello al partido contra Pumas, especialmente con un Demichelis que se jugaba la vida como entrenador de Rayados en esta fecha.

Una victoria crucial para Rayados

El técnico argentino estaba con un pie fuera de la institución riega tras la eliminación del equipo en octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf, así que el duelo de esta duodécima fecha del torneo Clausura de la Liga MX era vital para su futuro en el banquillo.

El partido se decidió en la segunda mitad, cuando el cuadro de Demichelis adelantó líneas hasta que Canales abrió la lata para los suyos con un tanto de penalti. Rayados olió sangre, así que siguió apretando en busca de un segundo tanto que llegó tras un brillante pase de Canales que aprovechó Fimbres para hacer el 0-2. Berterame se encargó de hacer la sentencia con el tercero justo antes de Martínez transformase el 1-3 definitivo para Rayados.

La expulsión de Sergio Ramos

Cuando el partido llegaba al tiempo añadido, Sergio Ramos propinó una fea patada a Guillermo Martínez cuando el balón no estaba ni siquiera en disputa. El árbitro del partido, Ismael López, castigó al central camero con una roja directa que podría costarle al español una sanción de uno o dos partidos.

Sin embargo, no fue la única polémica de Sergio Ramos de un partido donde pudo haberse marchado expulsado al minuto 20 tras un codazo a Pablo Bennevendo sin balón de por medio. Las críticas hacia el camero fueron feroces, especialmente por parte de Efraín Juárez, entrenador de Pumas, tras el partido: "A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que Sergio Ramos tiene que estar afuera desde el minuto 20, más allá de que se llame como se llame, tiene que venir a ser ejemplo. Si lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20, no al 90 y eso es lo que me molesta", confesó.

No pareció afectarle la expulsión a Ramos, que se mostró satisfecho en redes sociales tras la victoria de su equipo: "Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente. P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja. ¡+3 y seguimos!", quiso expresar el central.

La victoria permite a Rayados subir al noveno al séptimo lugar con 19 puntos, a dos de igualar al Necaxa, que en la sexta posición de la clasificación es el dueño del último boleto directo a los cuartos de final.