La primera criba de Xavi Hernández en Países Bajos

Xavi Hernández ya ha empezado a construir su selección de Países Bajos. El técnico catalán, que tomó las riendas de la selección neerlandesa tras la salida de Ronald Koeman, afronta su primera experiencia como seleccionador después de su etapa al frente del FC Barcelona y tras firmar un contrato con la Oranje hasta 2030.

Su llegada supone también un cambio relevante en el banquillo neerlandés. Xavi fue presentado oficialmente el pasado 25 de agosto y, en su puesta de largo, dejó clara su intención de apostar por un equipo protagonista, con el balón como herramienta principal y con libertad para dar oportunidades a los jóvenes si considera que están preparados.

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos / OnsOranje

El primer gran examen llegará a finales de septiembre. Países Bajos se estrenará con Xavi el día 24 ante Alemania en la Nations League y tres días después visitará al combinado de Serbia. Posteriormente, se medirá a Grecia el 1 de octubre y volverá a enfrentarse a Serbia el día 4.

La prelista de Xavi

En este contexto, Xavi ya ha confeccionado su primera preselección. La prensa neerlandesa informó de que el seleccionador comunicó este domingo a los clubes implicados qué futbolistas forman parte de esa lista inicial. Sin embargo, los nombres todavía no han sido difundidos públicamente.

Y es que la Federación neerlandesa dejó de publicar las prelistas hace aproximadamente un año y medio. Por ello, habrá que esperar hasta el 18 de septiembre para conocer oficialmente la convocatoria definitiva de Xavi. Hasta entonces, además, pueden producirse cambios por lesiones, estado de forma o cualquier otra circunstancia.

La composición de esta primera preselección permite, eso sí, empezar a vislumbrar algunas de las ideas del técnico catalán. En Países Bajos desvelaron que Xavi ha mantenido contactos con jugadores veteranos como Virgil van Dijk y Memphis Depay, con el horizonte puesto en el proyecto que debe conducir a Países Bajos hacia la Eurocopa de 2028.

Memphis Depay, con el Corinthians / @Corinthians

Asimismo, uno de los aspectos más llamativos es que el seleccionador no parece dispuesto a cerrar la puerta a futbolistas que hayan optado por marcharse a Arabia Saudí. Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville continúan en el radar de Xavi pese a sus respectivos movimientos al fútbol saudí. La misma circunstancia puede abrir la puerta al regreso de Steven Bergwijn, que vuelve a aparecer entre las posibilidades para la Oranje.

La renovación también forma parte del proyecto de Xavi. Antes incluso de preparar esta primera convocatoria, el técnico y su cuerpo técnico habían seguido de cerca a varios jóvenes futbolistas neerlandeses. Entre los nombres que han aparecido como candidatos están Kees Smit, Givairo Read, Wouter Goes, Gjivai Zechiël, Ruben van Bommel...

Noticias relacionadas

En cualquier caso, Xavi Hernández ya ha realizado la primera criba en la selección de los Países Bajos. El técnico catalán ya ha dado los primeros pasos de un proyecto que promete combinar el peso de los veteranos con la búsqueda de nuevas piezas. Y el 18 de septiembre se conocerá qué jugadores entran finalmente en sus planes.