El primer gran movimiento de Klopp en Alemania: llamadas a los clubes para evitar conflictos

La eliminación de Alemania en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Paraguay abrió una nueva etapa en el fútbol alemán. La derrota por penaltis, después de un empate 1-1, puso fin al ciclo de Julian Nagelsmann. En ese contexto, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) apostó por Jürgen Klopp. El técnico fue presentado oficialmente el 24 de julio con un contrato de cuatro años y asumió el reto de reconstruir una selección que atraviesa una etapa de dudas después de los fracasos de 2018, 2022 y 2026.

En ese sentido, uno de los desafíos para Klopp será mejorar la conexión entre la Mannschaft y los clubes que forman a sus internacionales. No siempre ha existido una relación sencilla entre los seleccionadores y los entrenadores de los equipos. La gestión de las convocatorias, el estado físico de los futbolistas, sus minutos y determinadas decisiones deportivas han provocado en diferentes momentos desacuerdos entre los responsables de la selección y los clubes.

Klopp parece decidido a evitar que esa distancia vuelva a convertirse en un problema. Según la información publicada por 'Sky Sport', el nuevo seleccionador ya ha mantenido tres largas conversaciones telefónicas con entrenadores de clubes de la Bundesliga: Vincent Kompany, técnico del Bayern, Sebastian Hoeneß, entrenador del Stuttgart, y Niko Kovac, técnico del Borussia Dortmund. El objetivo de Klopp es transmitir desde el comienzo hasta qué punto quiere trabajar estrechamente con los clubes y mantener un contacto regular con sus entrenadores.

Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania / 'X'

La relación con Kompany será especialmente relevante por el peso que tiene el Bayern en la selección alemana. El técnico belga, preguntado recientemente por un posible contacto con Klopp, evitó confirmar los detalles, aunque reconoció que ambos se conocen desde hace años y que espera poder trabajar con él.

La estrategia de Klopp no se limitará, además, a los primeros equipos. De acuerdo con la información de 'Sky Sport', el seleccionador también ha hablado con los técnicos de las selecciones juveniles alemanas. En esas conversaciones les habría trasladado la enorme importancia que concede a su trabajo para el futuro de la Mannschaft, hasta el punto de considerar que desempeñan, en cierto modo, una función similar a la de seleccionadores nacionales por su influencia en el desarrollo de los futbolistas.

El nuevo seleccionador quiere, por tanto, construir una red de comunicación que vaya desde las categorías inferiores hasta los principales clubes de Alemania. La idea es mantener un diálogo constante en lugar de limitar el contacto a los periodos de concentración de la selección.

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Klopp también tiene previsto seguir con su ronda de conversaciones y estará este viernes en el estadio para presenciar el Bayern-Stuttgart, dos de los equipos cuyos entrenadores ya han hablado con él. Su llegada al cargo está dando así sus primeros pasos con la prioridad de que la selección no funcione como una estructura aislada de los clubes, sino en contacto permanente con ellos.