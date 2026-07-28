Presiones a FIFA e Infantino para que detallen sus negocios con Donald Trump

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha resultado ser uno de los más polémicos de la historia, ya que, más allá de la influencia arbitral en ocasiones concretas, se anuló por primera vez en mucho tiempo una expulsión para que un futbolista no cumpliera sanción, en el caso de Folarin Balogun, delantero del conjunto estadounidense. Así, los rumores sobre una intermediación directa de la Casa Blanca con FIFA no hicieron más que acrecentar la sensación de que las vinculaciones entre Gianni Infantino y Donald Trump van más lejos de lo que se podría pensar a simple vista.

Ahora, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, ha enviado una carta al presidente de la máxima entidad del mundo del fútbol para pedirle que detalle los vínculos entre FIFA y el Gobierno de los Estados Unidos.

"El intercambio de favores entre FIFA y Trump no es un delito sin víctimas"

En un escrito que establece como fecha límite el 9 de agosto para entregar los documentos solicitados y programar la entrevista, el autor solicita a FIFA que proporcione "cualquier documento o comunicación relacionada con los regalos, pagos o beneficios otorgados a Trump y sus asociados, así como los registros de visitas de las oficinas de la FIFA en la Torre Trump, que adquirió el año pasado". Además, pide que Infantino "conceda una entrevista que sería transcrita" para aclarar dudas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / JIM LO SCALZO / EFE

Incluso, el comunicado apela al presidente de FIFA con dureza. "Su elección como presidente de la FIFA debía marcar un punto de inflexión en una cultura de corrupción y escándalos que, durante décadas, había empañado la reputación del fútbol mundial", comenta antes de repasar algunas de las cuestionables medidas: "En cambio, al inicio de su mandato, usted desmanteló los mecanismos éticos de la FIFA e inutilizó el comité de ética de la organización al expulsar a la mayoría de sus miembros. Esta falta de transparencia y supervisión le ha permitido congraciarse con la administración Trump mediante tácticas que un profesor de derecho de la Universidad de Nueva York y uno de sus antiguos miembros del comité de ética describieron como 'soborno legal'."

El escrito también hace referencia a la decisión del Departamento de Justicia de "desestimar las acusaciones contra los acusados en las investigaciones del gobierno estadounidense sobre corrupción en el fútbol mundial", haciendo referencia al procesamiento en 2015 de más de 20 altos funcionarios de la FIFA y ejecutivos de marketing deportivo.

A modo de conclusión, Raskin sentencia con un mensaje contundente. "El más reciente intercambio de favores orquestado por la FIFA y el presidente Trump no es un delito sin víctimas. Perjudica a los estadounidenses. La FIFA ha interpretado su recién adquirido estatus de favor en la administración Trump como una señal de que podría estafar a sus consumidores, sobre todo mediante la especulación ilegal de precios y tácticas de venta fraudulentas para la Copa del Mundo", cierra el abogado y político.