El presidente del Sporting, contundente con Gyökeres: "Amenazas, chantajes, insultos... no funcionan conmigo"

Continúa el tira y afloja entre el Sporting de Portugal y Viktor Gyökeres. Y la situación no podría estar más tensa. Varias semanas después de que el delantero pactara con los leones la rebaja de su precio de salida a una cifra que podría oscilar entre los 65 y 75 millones de euros - pese a contar con una cláusula de rescisión de 100 'kilos' -, el club cambió de idea. Si hacía las maletas, se marcharía a cambio de unos 60 millones - más otros 10 en variables -, pero el Sporting optó por aumentar dicha cantidad hasta los 80 'kilos', una decisión que enfureció al nórdico.

Se especuló que el sueco no se lo había tomado demasiado bien. Eliminó al Sporting de la 'bio' de su cuenta de Instagram, pese a tener aún contrato hasta el próximo 30 de junio de 2028. 24 horas después de lo sucedido, 'Récord' aseguraba que Gyökeres está realmente enfadado con su club de propiedad y que había tomado la decisión de no volver a vestir la camiseta de los leones. Se declaraba, así, en rebeldía e iba a forzar su salida a pesar de todavía contar con tres años más de contrato con la entidad.

Gyökeres, junto al presidente del Sporting, Frederico Varandas / X

Este mismo martes rompió su silencio el presidente del Sporting, Frederico Varandas, presente en la inauguración de los nuevos espacios del Museo del Deporte en Leiria. "El Sporting no exigirá la cláusula de rescisión, pero ya deberían conocerme mejor: las amenazas, los chantajes, las ofensas no funcionan conmigo. Puedo garantizar una cosa: Viktor Gyökeres no se irá por 60 M€ + 10 M€.", garantizó con contundencia.

"NO SE IRÁ POR 60 MILLONES"

"No se irá, porque nunca lo he permitido, y este juego del agente sólo empeora la situación", añadió Varandas, en un contexto 'caliente' tras la intransigencia de los leones de dejar salir a su estrella por una cantidad económica de 60 millones de euros, más otros 10 en variables.

"Hoy es día 11, ¿qué hora es? ¿las 11.45? Hasta la fecha, el Sporting no ha tenido ni una sola oferta por Viktor Gyokeres, ni hoy ni el verano pasado", sentenció. A continuación, el máximo mandatario de los leones creyó oportuno, tras ver "tanta desinformación", explicar todos los sucesos desde el principio.

"Este proceso comenzó el año pasado al terminar la temporada, el Sporting fue campeón, Viktor tuvo una temporada fantástica, fue un gran jugador y un gran profesional, y durante el mercado de fichajes nos dimos cuenta de que se quedaría porque no teníamos ni una sola oferta por Viktor", arrancó.

Gyökeres, insaciable de cara a puerta / @viktorgyokeres

"VEO AL AGENTE SOLTANDO INFORMACIÓN POR TODAS PARTES"

"Hugo Viana negoció con los agentes en varias reuniones y llamadas, hasta que el propio agente solicitó la presencia del presidente para finiquitar el asunto. Acordamos la prima extra por goles, que era razonable, en una reunión a la que asistieron el agente, el presidente y Viana; Gyokeres no estuvo presente en ninguna de las reuniones. El agente quería garantizar ciertas cosas. ¿Qué se acordó? En primer lugar, que el Sporting no exigiría la cláusula de rescisión la temporada siguiente, porque sabían que el jugador tendría 27 años y ningún jugador de 27 años se marcha de Portugal por 100 o 90 millones. Luego estaba el deseo del jugador de jugar la Champions League. El Sporting lo respeta y tiene buen juicio", detalló.

Hugo Viana, nuevo director deportivo del Manchester City / 'X'

"Su agente quería fijar un precio para la salida. Dije: 'No vale la pena fijar un precio porque no sé qué pasará durante el año, si se lesionará, no sé si tendrá una temporada decepcionante, así que no vale la pena fijar un precio. Lo que puedo garantizar es que no exigiré 100 millones, punto'. Desde entonces, nunca más volví a hablar con el agente, nunca más hablé con el jugador sobre la salida ni sobre el precio. Han pasado 10 meses y ahora veo al agente en la prensa soltando información por todas partes", concluyó.