El presidente de Senegal 'baña en oro' a los jugadores tras la Copa de África: 115.000 euros y terrenos para cada jugador

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones (AFCON) el pasado domingo tras vencer a Marruecos por 1-0 en el estadio Prince Moulay Abdallah. El equipo dirigido por Sadio Mané logró el título en un partido lleno de emoción y controversia, con un gol anulado a Senegal, un penalti a favor de Marruecos, un abandono de campo y el tanto decisivo de Pape Gueye en la prórroga.

La final también estuvo marcada por un episodio curioso: el incidente de la toalla. Durante el partido, el jugador marroquí Saibiri, junto a miembros del cuerpo técnico y recogepelotas, intentó impedir que el portero senegalés Edouard Mendy se secara con su toalla debido al césped mojado. Finalmente, el mediocampista del PSV Eindhoven pidió disculpas al guardameta, solucionando la situación de manera pacífica.

Los premios de la selección

La celebración en Senegal fue espectacular, y el presidente Bassirou Diomaye Faye anunció generosas bonificaciones para los campeones. Cada jugador recibirá 115.000 euros y un terreno de 1.500 metros cuadrados en la Petite Côte, cerca de Dakar, como reconocimiento por su esfuerzo y éxito en el torneo.

Además, cada miembro de la Federación senegalesa recibirá 75.000 euros y una parcela de 1.000 metros cuadrados, mientras que el personal del Ministerio que acompañó al equipo a Marruecos repartirá un total de 465.000 euros y terrenos adicionales como recompensa por su apoyo logístico.

El entrenador Pape Thiaw y todo el plantel nacional fueron condecorados con el título de Comendador de la Orden Nacional del León de Senegal, el más alto reconocimiento civil y deportivo del país, en honor a su histórica victoria en el torneo continental.

Mané, ganador de la Copa África con Senegal / JALAL MORCHIDI / EFE

Más dinero que en 2022

Esta no es la primera vez que Senegal reconoce de manera significativa a su selección. Tras conquistar la Copa África en 2022, el entonces presidente Macky Sall recompensó a los jugadores con 87.100 dólares cada uno, además de parcelas de tierra en Dakar y Diamniadio, como símbolo de gratitud por su éxito y compromiso con el país.

En aquella ocasión, las bonificaciones económicas y los terrenos sirvieron no solo como incentivo material, sino también como un gesto de prestigio nacional, destacando la importancia del fútbol como fuente de orgullo y unidad para Senegal. Muchos jugadores señalaron que estas recompensas reforzaban su motivación y el sentimiento de responsabilidad hacia la afición y la nación.