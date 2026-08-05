Preocupación por la última publicación del Papu Gómez: "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy"

La carrera de Papu Gómez ha sido bastante complicada en los últimos años. Desde que consiguió conquistar el Mundial con Argentina en 2022, todo ha ido cuesta abajo para el centrocampista. Una vez terminada la temporada 22/23, el jugador quedó como agente libre, y no consiguió equipo hasta el 29 de septiembre, cuando el Monza decidió incoroporarlo.

El Papu únicamente pudo disputar dos partidos, pues fue suspendido dos años sin jugar tras dar positivo en una prueba antidoping, en la que se encontró que había consumido terbutalina. El jugador alegó que la sustancia que tomó no le podía crear ninguna ventaja, y que simplemente había tomado jarabe de sus hijos.

El jugador siempre ha reivindicado su malestar con la sanción que recibió: "Tomas cocaína o un porro y te dan seis meses: me comí dos años por un jarabe para la tos" declaró en una entrevista en el podcast 'De Visitante'. Una vez cumplido el tiempo de sanción, el Papu volvió a los terrenos de juego, fichando por el Padova de la Serie B.

Lamentablemente para él, sus problemas no acabaron aquí: el jugador sufrió una grave lesión en el tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano, y actualmente está en proceso de rehabilitación. En este contexto, el Papu ha publicado una imagen en Instagram en la que está en el gimnasio con un enigmático mensaje: "Todo pasa" ha titulado.

En el cuerpo del texto, escribe lo siguiente: "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca rompernos un ratito para que entre luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma".

"Mírate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir siempre en tu alma; la vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa".

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Un curioso mensaje que generó miles de reacciones entre los aficionados, varias de preocupación, por lo que el Papu decidió restringir los comentarios. El jugador lleva alejado de los terrenos de juego desde marzo, y no se sabe con exactitud cuál será la fecha de su vuelta.