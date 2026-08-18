Preocupación por Musiala: vuelve a desplomarse con el Bayern

Imagen preocupante: Jamal Musiala volvió a desplomarse durante el partido amistoso que disputó esta tarde el Bayern frente al Heidenheim apenas tres días después de sufrir algo similar ante el RB Leipzig, cuando se desvaneció a los 15 minutos de partido.

El mediapunta fue sometido a varias pruebas con los servicios médicos del club antes del encuentro y Kompany optó por darle minutos en la segunda mitad. Saltó al césped en el minuto 61, pero tuvo que abandonar el partido tan solo ocho minutos después tras desvanecerse sobre el terreno de juego.

Tan solo cuatro minutos después de ingresar al terreno de juego, Musiala comenzó a tambalearse hasta caer al suelo, sin que ningún jugador llegara a tocarlo. Los servicios médicos saltaron inmediatamente al campo, mientras sus compañeros se agrupaban a su alrededor para protegerlo.

Tras permanecer varios minutos tendido sobre el césped, el alemán consiguió ponerse en pie y abandonó el terreno de juego rumbo a los vestuarios, donde fue examinado con mayor detenimiento y en un entorno más tranquilo.

Aunque el jugador pudo salir por su propio pie, arropado por sus compañeros y acompañado de los servicios médicos del club, el episodio resulta cuanto menos alarmante. La entidad bávara atribuyó el anterior colapso del alemán, ante el Leipzig, a las altas temperaturas.

Sin embargo, en esta ocasión, Musiala se desplomó apenas cuatro minutos después de ingresar al campo, en un contexto de temperaturas mucho más moderadas, con unos 20 grados en Heidenheim.

"Lo sabíamos y lo seguimos sabiendo"

Max Eberl, director deportivo del Bayern, ofreció unas declaraciones crípticas tras el colapso del futbolista que recogió 'BILD': "Jamal hablará sobre esto en un futuro próximo. Lo sabíamos y lo seguimos sabiendo. (...) Jamal hablará. Está en el vestuario, cambiándose de ropa, duchándose".

Ismael Saibari, flamante fichaje bávaro, acudió de inmediato a asistirle cuando se desmayó ante el Leipzig. Su rostro hablaba por sí solo: su amigo Abdelhak Nouri sufrió una arritmia en un amistoso contra el Werder Bremen en 2017. Tras 13 meses en coma, el neerlandés despertó y, afortunadamente, mejora poco a poco neuronalmente.

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No en vano el marroquí eligió llevar el dorsal 34 en el Bayern: es un homenaje a Nouri, a quien le dedica cada gol haciendo el gesto del 34 con los dedos. "Sobrevivió, pero desde entonces no ha podido moverse por sí solo. Lo apoyo vistiendo la camiseta número 34, que era su último número", declaró a los medios del club.