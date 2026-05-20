MUNDIAL 2026
Preocupación con Memphis Depay: las decisiones del Corinthians ponen en jaque su participación en el Mundial
El máximo goleador de Países Bajos no vuelve de su lesión y ve lejos su presencia en el equipo de Koeman
A días de tener que presentar la convocatoria final para el Mundial, la participación de Memphis Depay llega un punto crítico en el que los intereses del Corinthians podrían costarle su presencia con la selección de Países Bajos.
Memphis no juega desde el pasado 23 de marzo debido a una lesión muscular en el bíceps femoral, por lo que la duda de su participación no es tema nuevo, pero se aproxima al momento culminante. Como parte de su recuperación, no disputaría los siguientes dos partidos del equipo, en la Copa Libertadores y Brasileirão.
Esta decisión dejaría a Memphis sin sumar minutos antes de que Ronald Koeman, seleccionador, anuncie la convocatoria de Países Bajos, agendada para el próximo 27 de mayo; incluso con la fecha límite para presentarla ante la FIFA marcada el día 1 de junio.
Como fue reportado primero por ESPN, Corinthians habría tomado esta decisión luego de que presentara molestias también en su otra pierna -- considerado normal en el proceso de recuperación -- y el club no pretende convocarlo hasta que se encuentre totalmente recuperado para jugar.
El interés de Corinthians no es solo de recuperar en condiciones óptimas a Memphis, sino que desea renovarle su contrato, que expira el próximo 31 de julio.
Mientras que en el club brasileño ven como un contratiempo que su regreso se haya alargado más de lo esperado, previendo que estaría de vuelta hace dos semanas, consideran que darle minutos de juego ahora mismo podría exponerlo a una nueva lesión que lo dejaría fuera del Mundial y sin posibilidad de firmar un nuevo contrato.
Con la esperanza del Mundial
Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, no ha descartado la convocatoria de Memphis. Recientemente apuntó que Memphis podría aportar al equipo incluso si no está en su mejor versión, pero para ello primero necesita demostrar que está en condiciones de jugar.
"Existe la posibilidad de que Memphis esté (en la convocatoria final), pero necesita comenzar a jugar", compartió Koeman en una entrevista el lunes para el programa neerlandés Rondo.
Memphis se presentaría a este Mundial como el máximo goleador histórico de su selección, buscando llevarla por primera vez a levantar el trofeo.
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