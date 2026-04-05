Preocupa el estado de salud de James Rodríguez: baja por una condición física "grave"

La selección Colombia afronta la Copa del Mundo 2026 con toda la ilusión del mundo. Ausente en Qatar 2022, promete dar guerra en la cita mundialista con una plantilla de lujo con los Luis Díaz, Luis Suárez, Richard Ríos y compañía. Quien sembró la preocupación en el país cafetero por su delicado estado de salud es la figura de la selección, James Rodríguez.

Dio el susto tras el amistoso ante Francia al pasar tres días ingresado por una deshidratación y, su equipo, Minnesota United, confirmó su ausencia contra Los Ángeles Galaxy por una condición física "grave". Creció la inquietud entorno a su figura y se dispararon las especulaciones respecto a su estado de salud.

La Federación Colombiana informó que el centrocampista padeció una "deshidratación severa" de origen "no deportivo", a lo que se añadió una dolencia muscular que podía poner en riesgo su presencia en el Mundial.

"Ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas. Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante”, informó la Federación Colombiana.

Se especuló en redes sobre la hospitalización de James, señalando que podría estar relacionada con una enfermedad llamada rabdomiólisis, una afección potencialmente mortal. Sin embargo, según informa 'El Tiempo', la deshidratación del colombiano se debió a una virosis estomacal.

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Se sintió mal después del partido, fue atendido, viajó a Minnesota y lo hospitalizaron de lunes a miércoles. Regresó a su domicilio el jueves y desde entonces ha estado guardando reposo.