Preocupa la lesión de Cristiano: es peor de lo esperado

Cristiano debe parar. El luso, con un físico privilegiado a sus 41 años recién cumplidos, sufre una "lesión en el tendón de su rodilla", tal y como confirmó el propio Al Nassr.Pidió el cambio a falta de diez minutos para el final del choque ante Al Fayha - además de fallar un penalti - y, pese a que su técnico, Jorge Jesus, aclarase que sólo "sintió fatiga muscular", el diagnóstico de los servicios médicos del club determina que debe tomarse un respiro y recuperarse bien de dicho contratiempo muscular.

"Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará. Pero lo que sintió fue sólo fatiga muscular", explicó el preparador de Al Nassr el pasado sábado. Quiso apaciguar los nervios, pero el comunicado médico que publicó la entidad de Riad 72 horas después sí que encendió las alarmas en Oriente Medio... y en Portugal.

Con la que apunta a ser la última Copa del Mundo de Cris en el horizonte, Al Nassr emitió un parte médico para confirmar el alcance de sus dolencias: "Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día".

El club optó por no detallar cuál puede ser su periodo de baja estimado y, por tanto, se desconoce cuándo estará de vuelta. Restan 10 jornadas para el final y la lucha por el título de liga con Al Ahli y Al Hilal está más viva que nunca. Hay un detalle que no debe pasar desapercibido: sufre una lesión crónica en el tendón de su rodilla izquierda desde finales de la temporada 2013/14.

Al Nassr no especificó cuál es el tendón afectado, pero si se tratase del izquierdo, podría prolongar su recuperación más allá de lo esperado, poniendo en riesgo su participación en las últimas jornadas de la liga... ¿y el Mundial?