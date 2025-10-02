La prensa francesa se 'mofa' de Lamine: "Balones de oro"

Francia se ha despertado con la moral por las nubes tras la victoria de su equipo en Barcelona. El conjunto de Luis Enrique venció 'in-extremis' a un Barça que acusó la fatiga en los últimos minutos del encuentro y sacó tres puntos en uno de los partidos más complicados de la liguilla. La prensa del país no ha dudado en celebrar el triunfo por todo lo alto... y en acordarse de Lamine Yamal.

Jugando con el resultado de la pasada semana en la gala del Balón de Oro, 'L'Équipe' ha titulado en la portada del periódico de hoy la siguiente frase: "Balones de oro". En la fotografía aparece en primer plano el rostro de Vitinha, con los brazos en alto, celebrando la victoria en el césped. El portugués fue finalista del Balón de Oro, quedando en tercera posición.

Portada de 'L'Équipe' / L'Équipe

La cosa no queda ahí. Y es que en las puntuaciones del partido, la prensa francesa colocó un 5 a Lamine, afirmando que fue dominado por Nuno Mendes. "Feroz en defensa, deslumbrante en ataque, el portugués acabó asqueando a Lamine Yamal y cerró sin duda el debate en torno a quién es el mejor lateral izquierdo del mundo", aseguran.

Los dos futbolistas mejor valorados del encuentro fueron precisamente los laterales: Achraf y Nuno Mendes. En cuanto a los banquillos, la diferencia también es muy evidente. Luis Enrique se lleva un 9, mientras que Flick suspende claramente con un 3, igual que Dani Olmo y Frenkie De Jong. "Luis Enrique puso en un apuro a Flick", afirman.

Lamine Yamal y Nuno Mendes, uno de los duelos del partido / Valentí Enrich

"A Lamine Yamal pareció faltarle algo de talento durante todo el partido. Ante sus brillantes exhibiciones, los 2.500 aficionados parisinos, apiñados en una curva, gritaron "¡Ousmane Balón de Oro!" y se marcharon encantados de su viaje a Barcelona", aseguró el diario 'Le Provence', mientras que 'RMC Sports' se centró en ensalzar la victoria de los parisinos pese a las grandes bajas en ataque.

"Nuno Mendes ya había ganado el verano pasado en la final de la Liga de Naciones entre su Portugal y la España de Lamine Yamal, su rival directo el miércoles por la noche y, sin duda, el jugador más formidable en el uno contra uno en estos momentos", destacó 'Franceinfo', poniendo en valor la actuación del que fue elegido como MVP del encuentro en Montjuic.